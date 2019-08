他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

▲帕頓13歲時宣布當爸爸,孩子出世後才知道被戴綠帽。(圖/翻攝自臉書「Alfie Patten」)

記者吳美依/綜合外電報導

23歲的帕頓(Alfie Patten)於2009年宣布,讓15歲女友史蒂特蔓(Chantelle Steadman)懷孕了,被媒體封為「全英國最年輕的爸爸」,沒想到寶寶出世以後,DNA檢驗卻顯示孩子生父另有其人,從此陷入憂鬱。根據《太陽報》,他現在無業又酗酒,還在緩刑當中,28日因酒後鬧事被控刑事毀壞罪,差一點就要坐牢。

'Britain's youngest dad' narrowly avoids jail for drunken car rampage https://t.co/nqTfTDkNXY

請繼續往下閱讀...

帕頓被控刑事毀壞罪,28日現身路易斯皇家法庭(Lewes Crown Court)。檢察官赫爾麗(Hannah Hurley)表示,他在街上跑來跑去,沿路亂砸車輛,打破鄰居圍籬,還怒譙一名年長居民,「他喝醉後四處咒罵,對著車子大吼大叫,非常具有攻擊性。」

辯護律師法坦尼亞(Nutan Fatania)說,帕頓目前沒有工作,與媽媽同住,深深受到酗酒問題困擾,但是已經和家庭醫師溝通,想要尋求醫療協助,減少飲酒量,「這名年輕人已經察覺到問題所在,他想要進步,恢復正常並且尋求平靜,而不是繼續從事危害健康,具有破壞性又混亂的行為。」

►修圖修到厭世!這款CP值很可以

Man dubbed 'Britain's youngest dad' at 13 smashes cars in rampage a decade later https://t.co/3pkadCjdBZ pic.twitter.com/EzwO8OfDr0

根據了解,帕頓現在失業又酗酒,與母親同住,而且前科累累,已經被起訴5項罪名,包括6月因在商店行竊、擁有和竊盜仿製槍械,被判緩刑24個月。

法官瓦迪克(Janet Waddicor)認為,「監獄沒有辦法幫助他」,依刑事毀壞罪裁定1個月和1周緩刑,並且延長更生令。她嚴厲警告帕頓酗酒的危險,強調家人支持非常難得,「你還有一段艱辛的旅程,不過不能繼續喝得醉醺醺地犯法。」

Alfie Patten, Ayah Termuda Yang Masih Berusia 13 Tahun - https://t.co/k1hIwg5Wlh pic.twitter.com/eRZpgkR0i9

根據了解,帕頓13歲時開心宣布「要當爸爸了」,頓時成為全國話題人物,「女兒」麥西(Maisie)出生以後,每天興奮地幫忙餵奶、換尿布,忙到沒時間玩電腦,沒想到6周後看見DNA報告,才知道寶寶的生父是15歲的好友巴克(Tyler Barker),「綠光罩頂」的慘痛經驗,也變成全英國人茶餘飯後的八卦。

帕頓非常沮喪,但還是很愛麥西,女友搬家以後感到十分心碎。他18歲受訪時透露,由於飽受關注,人生支離破碎,根本無法走出家門,只能每天在家看電視、領救濟金,永遠無法擺脫標籤,「我會收到成千上萬則臉書私訊,人們竟然對我這麼感興趣,真的太瘋狂。我要警告12、13歲的孩子,不要犯了相同的錯誤,這毀了我的一生。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。