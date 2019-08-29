正式遭日本踢出白名單　南韓：將向WTO提訴「不當經濟報復」

▲ 安倍及文在寅在大阪G20峰會上僅尷尬握手。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

日本月初通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，28日起正式生效。南韓則召開國家安全保障會議（NSC）表示，對日本的決定深感遺憾。南韓國務總理李洛淵當天也宣布，為糾正日本不當的經濟報復措施，將向世界貿易組織（WTO）提訴。

李洛淵28日說明，「日本政府將南韓從白名單中刪去的《輸出貿易管理令》今天開始施行。我們對日本持續推動不當措施的行為感到非常遺憾，希望日本能使狀況不再繼續惡化，為恢復韓日關係，有誠意的進行對話。」

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《中央日報》報導，為使日方態度軟化，南韓政府針對是否向WTO提訴一事已經考慮多時。而李洛淵28日再度提及此事，對日本施壓。他當天出席「應對日本出口限制的擴大部長會議暨科學技術相關部長會議」，現場共25名各部會首長針對被日本踢出白名單一事商討對策。

根據日本放送協會（NHK），日本經濟產業大臣世耕弘成28日稍晚則質疑，「全世界所有引進白名單制度的國家都給予日本貿易優待，只有南韓將日本排除。在這樣的狀況下，我想問問（南韓）要以什麼方式（向WTO）提訴。」他也提到，「從內閣會議通過踢除南韓後，正式生效的時間就已經定案。」

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