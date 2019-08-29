婦人持刀隨機攻擊！3歲男童與父母散步遭割傷　臉鼻縫數針恐毀容

▲男童在路上遭隨機刺傷。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

家長帶著孩子走在路上時，除了要牽好之外，更要注意是否有可疑人士接近。東歐喬治亞（Georgia）街頭，日前出現一名拿刀隨機攻擊的婦人，一對父母牽著兩名孩子在路上走時，3歲男童意外被該名婦人襲擊，臉頰與鼻子都被割傷。儘管事後該名婦人已被逮捕，但男童仍在醫院進行手術，可能會毀容。

Horrifying moment crazed knifewoman randomly stabs a little boy in the face - this is shocking https://t.co/Kj7sdEoJj1

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，攻擊案發生在27日晚間，當時一對父母正帶著兩名兒子，走在喬治雅首都第比利斯（Tbilisi）路上，根據曝光的監視器畫面顯示，有一名穿著黑衣白褲的婦人，揹著肩背包若無其事地經過3歲男孩身旁，接著猛然拿出藏在包包裡的刀子朝男孩揮了兩下。男童立刻用右手摀著自己的臉，這名婦人還回頭想再行刺，結果立刻被男童的父母擋下。

雖然父親想抓住逃跑的婦人，但還是先將孩子送醫。男童的臉頰跟鼻子被割傷，送到醫院縫完後，仍有可能留有疤痕。男童的父母表示，完全不認識這名婦人。警方也在28日早上逮捕這名51歲的行兇婦人，目前正在了解攻擊原因，根據當地法律，該名婦人可能被判刑7至10年。

超爽DER！點我現賺 2200