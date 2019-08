婦人持刀隨機攻擊！3歲男童與父母散步遭割傷　臉鼻縫數針恐毀容

▲男童在路上遭隨機刺傷。(示意圖/取自視覺中國CFP)



記者張方瑀/綜合報導

家長帶著孩子走在路上時,除了要牽好之外,更要注意是否有可疑人士接近。東歐喬治亞(Georgia)街頭,日前出現一名拿刀隨機攻擊的婦人,一對父母牽著兩名孩子在路上走時,3歲男童意外被該名婦人襲擊,臉頰與鼻子都被割傷。儘管事後該名婦人已被逮捕,但男童仍在醫院進行手術,可能會毀容。

Horrifying moment crazed knifewoman randomly stabs a little boy in the face - this is shocking https://t.co/Kj7sdEoJj1

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,攻擊案發生在27日晚間,當時一對父母正帶著兩名兒子,走在喬治雅首都第比利斯(Tbilisi)路上,根據曝光的監視器畫面顯示,有一名穿著黑衣白褲的婦人,揹著肩背包若無其事地經過3歲男孩身旁,接著猛然拿出藏在包包裡的刀子朝男孩揮了兩下。男童立刻用右手摀著自己的臉,這名婦人還回頭想再行刺,結果立刻被男童的父母擋下。

雖然父親想抓住逃跑的婦人,但還是先將孩子送醫。男童的臉頰跟鼻子被割傷,送到醫院縫完後,仍有可能留有疤痕。男童的父母表示,完全不認識這名婦人。警方也在28日早上逮捕這名51歲的行兇婦人,目前正在了解攻擊原因,根據當地法律,該名婦人可能被判刑7至10年。

超爽DER!點我現賺 2200