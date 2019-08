同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

Under the lottery's rules, winners must claim their prizes within one year. The win by Bon Truong (at centre in below photo) is tied as the biggest-ever won in Alberta. Robin Walker and Brett McCoy won a similar $60-million jackpot in September 2017. pic.twitter.com/2cdiTwXHPc

記者張方瑀/綜合報導

「耐心是種美德」這句話用在55歲的Bon Truong再適合不過,因為他花了20年的時間,堅持每期樂透都簽同樣的號碼,終於在2018年10月獲得頭獎。不過,Bon Truong直到這個月才出面領獎,距離開獎日已經過了305天,他表示,「我到現在還是不敢相信,這一直在想要怎麼樣迎接改變,最後決定還清債務後,繼續工作買樂透。」

住在加拿大愛德蒙頓(Edmonton)的越南裔男子Bon Truong在2018年10月26日贏得樂透頭獎,中獎金額高達6000萬美元(約台幣18億8340萬元)。「2、3、4、8、9、20、30」這組頭獎號碼他已連續下注20年,因為是用家人生日和重要日期所組成,不過更令人意外的是,Bon Truong等了305天,將近10個月才出面領獎,因為他對這一切感到不知所措。

Edmonton landscaper Bon Truong waited 10 months to reveal his $60-million lottery win. He played the same numbers every week for more than three decades.



More: https://t.co/VCPnKk0S3V pic.twitter.com/07DBPtfAH9

Bon Truong表示,他看到中獎數字公布後,先去將它列印下來,反覆與自己的下注號碼做核對後,就在彩票上面簽上名字跟電話,將它鎖進保險櫃裡,「我開始思考這次得獎對我的家庭意味著什麼,我意識到這將改變很多事情,我想確保大家都已做好準備,為這些改變做好準備。」最後Bon Truong決定,先還清所有貸款,也許買間普通房子,再度個假之後就回歸正常生活。

Bon Truong說,他還相當年輕,所以不會因此停止工作,但他不會告訴3個孩子真實的獲獎金額,「孩子們還是必須努力工作,也許10年、20年之後我再告訴他們真相吧!」

