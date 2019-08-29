同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

Under the lottery's rules, winners must claim their prizes within one year. The win by Bon Truong (at centre in below photo) is tied as the biggest-ever won in Alberta. Robin Walker and Brett McCoy won a similar $60-million jackpot in September 2017. pic.twitter.com/2cdiTwXHPc

記者張方瑀／綜合報導

「耐心是種美德」這句話用在55歲的Bon Truong再適合不過，因為他花了20年的時間，堅持每期樂透都簽同樣的號碼，終於在2018年10月獲得頭獎。不過，Bon Truong直到這個月才出面領獎，距離開獎日已經過了305天，他表示，「我到現在還是不敢相信，這一直在想要怎麼樣迎接改變，最後決定還清債務後，繼續工作買樂透。」

住在加拿大愛德蒙頓（Edmonton）的越南裔男子Bon Truong在2018年10月26日贏得樂透頭獎，中獎金額高達6000萬美元（約台幣18億8340萬元）。「2、3、4、8、9、20、30」這組頭獎號碼他已連續下注20年，因為是用家人生日和重要日期所組成，不過更令人意外的是，Bon Truong等了305天，將近10個月才出面領獎，因為他對這一切感到不知所措。

Edmonton landscaper Bon Truong waited 10 months to reveal his $60-million lottery win. He played the same numbers every week for more than three decades.



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Bon Truong表示，他看到中獎數字公布後，先去將它列印下來，反覆與自己的下注號碼做核對後，就在彩票上面簽上名字跟電話，將它鎖進保險櫃裡，「我開始思考這次得獎對我的家庭意味著什麼，我意識到這將改變很多事情，我想確保大家都已做好準備，為這些改變做好準備。」最後Bon Truong決定，先還清所有貸款，也許買間普通房子，再度個假之後就回歸正常生活。

Bon Truong說，他還相當年輕，所以不會因此停止工作，但他不會告訴3個孩子真實的獲獎金額，「孩子們還是必須努力工作，也許10年、20年之後我再告訴他們真相吧！」

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