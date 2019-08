曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

▲陸天娜宣布退出民主黨總統初選。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

民主黨籍聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)28日宣布退出總統初選,儘管在選戰中大打婦女政策,仍無法讓她獲得第三輪辯論的入場券,因此決定退出。陸天娜表示,她會在初選中選擇支持其中一位參選者,儘管還沒有指名是誰,但暗示會支持有能力團結全國的女性,「我認為女性有種獨特的能力,能夠團結民眾、治癒國家」她也補充,不論民主黨最後派出誰,她都會全力支持,「我將不惜一切代價打敗川普。」

現年52歲的陸天娜,在大學時期主修中文,曾經在台灣、北京、香港留學,精通中文。在初選過程中,將自身定位在婦女平權上,強調女性墮胎權利,曾公開承諾會依照對1973年《羅訴韋德案》(Roe v. Wade)的支持與否,決定法官提名人,也堅持在通過度胎法案的喬治亞州與密蘇里州舉辦造勢活動。

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT

《紐約時報》指出,雖然陸天娜的政見如醫療健保、環境氣候、移民與競選經費改革,都和民主黨的進步派保持一致,但缺乏亮點,無法與麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)、加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)抗衡,競選團隊沒有替她找到破口,激起選民的熱情。

另外在全國民調中,陸天娜的平均支持率僅1%,這讓她更難募得選舉經費,到後期都依靠她在參議院競選帳戶中的1000萬美元資金。據陸天娜的助理透露,這個暑假後她的資金已幾乎耗盡,現在僅剩80萬美元。然而與其他落敗的參選人不同,陸天娜並無抨擊民主黨的初選辯論規定,反倒認為「民主黨已經做了最大努力」。

▲陸天娜(右)積極推動平權政策。(圖/達志影像/美聯社)



陸天娜表示,未來她會重返參議院,並將重點繼續放在女性身上,鼓勵女性參議員,「我認為所有在競選舞台上的人都必須重視女性平權,替帶薪休假、同工同酬、平價日間托育、學齡前教育等計畫而奮鬥,很開心我能在僅有的辯論舞台上帶起這些討論。」陸天娜也說,「我會盡全力地幫助民主黨的候選人,在2020年打敗川普。」

