關閉國會到10月中！強生這招連女王都擋不住　英議員「來不及」阻硬脫歐

▲英國首相強生宣布關閉國會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）28日宣布，女王伊莉莎白二世已經同意，暫停國會5周至10月14日，這意味著距離脫歐期限僅剩不到20天，大幅降低反對派阻止無協議脫歐的可能性。

依照規定，在議會關閉期間，所有辯論、立法與表決都必須暫停，且首相提出的政治要求，連女王也無法拒絕。根據目前的時間規劃，9月3日夏季休會後，9月9日至12日間關閉議會，直到10月14日才會重新開啟，意即反對派只有前後加起來不到3周的時間，可以立法阻止無協議脫歐。

請繼續往下閱讀...

▲反對民眾在唐寧街外抗議。（圖／路透）



工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）在強生宣布關閉議會前，才和蘇格蘭民族黨（SNP）、自由民主黨（Liberal Democrats）和綠黨（Green Party）等黨會談，希望能夠在休會結束時，立法尋求延長脫歐期限，並在未能與歐盟談判達成共識的狀況下，舉行二次脫歐公投；或者是對政府發起不信任投票，如今時間又被縮短。

不論強生是在議會關閉時，與歐盟達成新的脫歐協議，或是全力衝刺國內的無協議脫歐準備，都讓反對黨措手不及，更讓英鎊兌美元聞訊貶值將近1%。內閣大臣戈夫（Michael Gove）則表示，關閉議會不是為了阻擋反對派，在10月31日前仍有許多討論空間。

強生投下震撼彈後，前首相梅傑（John Major）與部分議員採取法律途徑，希望透過「臨時禁止令」阻止議會關閉；工黨影子內閣的女性和平權部部長巴特勒（Dawn Butler）則發起佔領國會，還有些議員認為大勢已定，反對派應團結在開議的短時間內通過立法。

脫歐大絕出招了！英相強生請求女王 暫停國會至「大限前2週」

英相強生「暫停國會」爆反彈！ 逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

工黨力阻硬拖歐！休會結束提「不信任投票」 科賓：讓我組過渡政府

修圖修到厭世！這款CP值很可以