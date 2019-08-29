英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

▲英國民眾28日晚間走上街頭抗議首相強生（Boris Johnson）暫停國會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）於28日宣布，已獲女王伊莉莎白二世正式同意，將從9月中旬起「暫停國會議程」1個月，10月14日再次開啟新會期。此舉引發強烈反彈，許多人批評政府為了強行通過「無協議脫歐」毀壞民主憲政，民眾走上街頭示威，網友發起連署要求「不要讓國會休會」，1天就累積超過110萬份簽名。



▲超過110萬人連署，要求不要暫停國會。（圖／翻攝Petitions UK Government and Parliament）

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署名強斯頓（Mark Johnston）的網友在英國政府與國會連署網站上提案，希望「不要讓國會休會」。他在內文中提到，「除非《里斯本條約》第50條的期限已經充分延期，或者英國退出歐盟的意圖取消，否則國會絕對不該被暫停或解散。」截稿時已獲得110萬份連署。

▲抗議人士批評暫停國會是「破壞民主」。（圖／路透）

民眾28日晚間聚集在西敏寺的國會大廈外面，手舉「反對脫歐」標語以及歐盟旗幟，高喊「停止政變！」，遊行隊伍慢慢往唐寧街前進。BBC記者指出，現場氣氛非常和平、輕鬆，他採訪抗議人士，對方表示，周末將會有更多示威活動。

綜合外媒報導，強生曾表示，如果無法與歐盟談妥協議，寧可無協議離開，也不想要錯過脫歐大限。他說，「不想要等到脫歐以後，才著手進行帶領國家往前邁進的所有計畫。」

▲示威人士手持歐盟旗幟抗議。（圖／路透）

內閣大臣戈夫（Michael Gove）表示，國會即使暫停5周議程，還是擁有「充分的時間」嗟商，休會「絕對不是」阻撓反對無協議脫歐的政治行動。眾議院領袖芮斯─莫格（Jacob Rees-Mogg）說，這一屆國會會期是近400年以來最長，也該是時候休會了，「唯一的『憲政危機』，是那些反對2016年公投結果的人所造成的。」

▲抗議人潮聚集在國會大廈外，遊行到唐寧街。（圖／路透）

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說，暫停國會將使得議員來不及討論修法，政府可以強迫通過無協議脫歐，是「對於民主的粉碎與掠奪」。眾議院領袖貝爾考（John Bercow）形容此舉是「憲政暴行」，蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）呼籲議員們下周必須團結阻止這個計畫，「否則今天將會成為英國民主史上真正黑暗的一天。」

根據了解，反脫歐人士米勒（Gina Miller）已經針對強生的決定提起司法審查申請。

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