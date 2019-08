麥當勞上演相撲賽？胖妞挺「2粒飛彈」舉起金髮男...他摔地慘被KO

Wide base, good natural leverage, powerful punch and willing to finish. I’d expect a few teams to reach out this week pic.twitter.com/Tcz1XLpY7s

實習記者賴韻如/綜合報導

國外一段影片近日在網路上瘋傳,只見一名「身材壯碩」的女子在麥當勞內突然使出一陣暴打,不僅瘋狂推金髮男,更將他直接舉起往前摔,威力大到不可思議。這段影片一曝光後立即引發熱議,但也不少網友則把注意力不小心放在該名女子的胸前,因為那「2粒飛彈」實在太顯眼了。

一名網友於27日在推特中發布這段短片,才短短兩天就已經吸引820萬網友前來朝聖。影片中可以看到,在短短5秒鐘內,這名「重量級」胖妞先是將金髮男舉起後狠狠重摔,再用雙手瘋狂將對方往前推,金髮男曾2度試圖爬起,但卻不及女子的「出擊速度」,完全無力招架,直接被KO,而仔細一看,還可發現該女子的鞋子疑似是在這場激烈暴打中掉了,所以右腳光著腳ㄚ。

▲▼許多網友不小心把目光放在女子胸前。(圖/翻攝自Twitter/@geoffschwartz)

雖然事發原因目前仍不清楚,但這段影片瘋傳後,就連前美式足球球星傑夫·施瓦茨(Geoff Schwartz)都忍不住於個人推特「@geoffschwartz」中轉發,分析該女子的「技巧」,他於文內寫道,「基礎廣泛,不僅步伐寬大,出力更是相當強大,我希望在這周美式足球隊就趕快把她簽下來。」

網友看完影片也紛紛留言表示,「這是相撲比賽吧」、「有人注意到後面的黑人笑不停嗎」、「我猜是那男的偷了她的另一隻鞋,才引發戰爭的」、「麥當勞新一代柔道冠軍出現」、「這真的要趕快簽下!」、「神奇女俠」、「我決定選她為我的真人快打戰士」。然而,也有不少網友都把注意力集中到該名女子的胸前,笑說「整部影片我只關心她那兩粒會不會不小心露出。」