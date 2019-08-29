麥當勞上演相撲賽？胖妞挺「2粒飛彈」舉起金髮男...他摔地慘被KO

Wide base, good natural leverage, powerful punch and willing to finish. I’d expect a few teams to reach out this week pic.twitter.com/Tcz1XLpY7s

實習記者賴韻如／綜合報導

國外一段影片近日在網路上瘋傳，只見一名「身材壯碩」的女子在麥當勞內突然使出一陣暴打，不僅瘋狂推金髮男，更將他直接舉起往前摔，威力大到不可思議。這段影片一曝光後立即引發熱議，但也不少網友則把注意力不小心放在該名女子的胸前，因為那「2粒飛彈」實在太顯眼了。

一名網友於27日在推特中發布這段短片，才短短兩天就已經吸引820萬網友前來朝聖。影片中可以看到，在短短5秒鐘內，這名「重量級」胖妞先是將金髮男舉起後狠狠重摔，再用雙手瘋狂將對方往前推，金髮男曾2度試圖爬起，但卻不及女子的「出擊速度」，完全無力招架，直接被KO，而仔細一看，還可發現該女子的鞋子疑似是在這場激烈暴打中掉了，所以右腳光著腳ㄚ。

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▲▼許多網友不小心把目光放在女子胸前。（圖／翻攝自Twitter／@geoffschwartz）

雖然事發原因目前仍不清楚，但這段影片瘋傳後，就連前美式足球球星傑夫·施瓦茨（Geoff Schwartz）都忍不住於個人推特「@geoffschwartz」中轉發，分析該女子的「技巧」，他於文內寫道，「基礎廣泛，不僅步伐寬大，出力更是相當強大，我希望在這周美式足球隊就趕快把她簽下來。」

網友看完影片也紛紛留言表示，「這是相撲比賽吧」、「有人注意到後面的黑人笑不停嗎」、「我猜是那男的偷了她的另一隻鞋，才引發戰爭的」、「麥當勞新一代柔道冠軍出現」、「這真的要趕快簽下！」、「神奇女俠」、「我決定選她為我的真人快打戰士」。然而，也有不少網友都把注意力集中到該名女子的胸前，笑說「整部影片我只關心她那兩粒會不會不小心露出。」