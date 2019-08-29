川普政府正式公告：對3000億美元中國商品「加徵15％關稅」

▲川普日前宣布調漲對中國商品加徵的關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）在28日聯邦公報（Federal Register）中正式公告，美方將從9月1日起，將3000億美元中國商品加徵的關稅由10%調升為15%，部分商品的生效日期為12月15日，可能會讓美國零售、鞋類、玩具和科技產品價格同步上漲。



第一批將會提高關稅的產品包含有智慧手表、藍牙耳機、平面電視和鞋子等等，總價值大約是1250億美元，至於12月15日生效的中國進口商品包括手機、筆電、玩具和衣服等等。先前美國總統川普宣布，為了不影響聖誕採購季，才將部分商品調漲關稅的日期延至12月中。



另外，還有一項將價值2500億美元中國商品關稅由25%調漲至30%的計畫，將會發布另一份文件，並預計在10月1日生效。

川普上周突然在推特上表示「拒絕被占便宜」，並宣布調漲關稅的計畫，使得美中貿易戰越演越烈，隨後中國祭出報復，宣布對美國進口中國約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5%不等的關稅。



美中雙方則預計9月初要在華盛頓進行協商，目前尚未取消或有其他變化。

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