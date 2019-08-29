4歲女童兜風遭風箏線割喉亡　爸爸一騎過去血狂流嚇壞

▲警方推測伊絲卡應該是被風箏線割傷頸部。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

印度新德里（New Delhi）24日發生一件令人悲傷的憾事，一名4歲女童伊絲卡搭乘爸爸的機車外出兜風，沒想到卻被風箏線割傷頸部，送醫急救仍宣告不治。

根據《印度時報》報導，伊絲卡（Ishika）事發當天與家人一起外出遊玩，並由爸爸騎乘機車，她則坐在前方，沒想到父女倆正在享受兜風時，她突然遭「不明物體」割傷頸部，當場血流不止倒地，把爸爸嚇了一跳，送醫急救仍宣告不治。

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▲伊絲卡只是和爸爸一起騎車兜風，沒想到卻因此喪命。

新德里警方到場勘查，發現伊絲卡的頸部傷口只有一條線，而且十分平整，附近還有人在放風箏，推測應該是有人使用不合格的線繩施放風箏，害伊絲卡還來不及長大，就被迫與親愛的家人永遠分離，不過，詳細的死亡原因仍有待進一步調查才能釐清。

其實，類似的事件並非第一次發生，事發當週也有另一名孩童遭風箏線割喉。而今年1月有名6歲男童在古吉拉特邦城鎮瓦爾拉布維迪亞納加爾某公園玩耍，同樣遭風箏線割傷頸部，他受傷後還撞到一顆石頭，接著就失去意識，等到被人發現並送往醫院，仍因傷勢嚴重宣告不治。