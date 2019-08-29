「蕈狀雲根部」畫面曝光！義大利火山又爆發　整片黑雲衝來嚇壞

▲義大利斯特龍伯利火山再度爆發，火花引起部分地區野火。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

義大利南部斯特龍伯利島（Stromboli Island）火山28日發生猛烈噴發，導致大量火山灰衝上雲端，飄落後覆蓋當地小鎮，並製造出震撼的「蕈狀雲」。此外，岩漿噴發後導致的野火，也讓當地消防人員疲於奔命。

斯特龍伯利火山7月3日也曾發生過一次噴發，這已經是該火山2個月內第2次噴發。根據義大利安莎社報導，當地居民形容這次噴發比上一次更為劇烈，就連附近島嶼上的人都能感受到震動和聲響，此外，從幾公里外都能看見火山灰煙柱，而火山爆發產生的火星，導致附近地區發生野火。

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義大利《共和報》（La Repubblica）報導，火山爆發產生蕈狀黑雲，火山灰飄落後，覆蓋了當地小鎮房舍的屋頂。鄰近的沙里納島也能感受到火山爆發威力。

斯特龍伯利火山位於義大利南部伊奧里群島（Aeolian Islands），海拔僅924公尺，大部分山體都在水面之下，為世界上少數不斷噴發的火山之一。自從7月初火山大規模噴發導致1人死亡後，當局已經封閉了這座活火山。