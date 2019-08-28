脫歐大絕出招了！英相強生請求女王　暫停國會至「大限前2週」

▲ 英國首相強生。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

英國脫歐在即，首相強生（Boris Johnson）打算要求女王伊莉莎白二世從9月中開始讓國會提早休會，直到脫歐前2周的10月14日再恢復新會期，限制國會反對派立法阻止無協議脫歐的可能性。

路透社報導，強生政府打算讓國會從9月中旬起休會約1個月，縮短反對派立法阻止無協議脫歐的時間；強生表示，代表國會開議的女王演講將於10月14日舉行。

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這代表，在10月31日脫歐大限之前，國會若想阻止無協議脫歐的發生，就只剩下2週時間。消息一出，英鎊對美元和對歐元匯率立即重貶。英國下議院議長貝爾考（John Bercow）指責，強生的行徑是一項「憲政惡行」。

不過，強生對英國廣播公司（BBC）表示，他並不是要強行硬脫歐，「這完全是不正確的說法」。強生解釋，「在關鍵的10月17日（歐盟領導人）峰會後，雙方都還有充足的時間，國會議員仍有時間對歐盟、脫歐等所有議題進行辯論。」

英國脫歐公投3年多前以52％支持對48％反對的結果通過，但至今仍不清楚英國會以何種形式脫離歐盟。目前，距離脫歐大限只剩下65天時間，英國國會議員正試圖阻止，政府在沒有過渡協議的情況下「硬脫歐」，引發連串憲政危機。