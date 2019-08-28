半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

▲艾黛兒使用紐西蘭航空的「空中沙發」服務，覺得超讚。（圖／翻攝自臉書／Adele Barbaro- The Real Mumma）

實習記者崔子柔／綜合報導

長途飛行若選擇搭乘經濟艙，狹窄的空間不但沒辦法舒適活動，休息時還常常腳麻！但來自墨爾本的媽媽艾黛兒（Adele Barbaro）近日在臉書分享，他們一家四口在搭乘紐西蘭航空時，用一點小錢將經濟艙位升級「空中沙發（Skycouch）」服務，就讓大家有商務艙級的享受。

文章中提到，一次購買3個座位並將腳踏墊升起放平，就可以變成一張床。以艾黛兒、丈夫、3歲的兒子和21個月大的女兒為例，他們加購2個座位只花了200澳幣（約台幣4256元），原本擁擠的位子就能升級成兩張大床，讓全家人從墨爾本一路舒適地睡到洛杉磯。

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網友看到紛紛在底下留言，「好划算」、「長途真的超需要」、「其他航空也該跟進」。

紐西蘭航空官網顯示，想加購空中沙發的乘客當中至少要有一個小孩，並依據旅程及使用人數不同而有不同價錢。目前僅有波音777及787-9長途航班提供這項服務，讓旅客座位上隨意放鬆、伸展，並提供給小孩遊戲空間。