陶瓦色、赭黃色...精品包都推出柔美色系，從夏天揹到秋冬沒問題

用最實際的購買創造最豐富的造型變化是大家的穿搭目標，那麼這些色系你一定要認識！如勃根地紅、陶瓦色、赭黃色、焦糖色、青瓷色以及石灰色，這些精品包款都在推出的顏色，以一種柔美的調調，讓你在夏天穿搭的時候呈現清爽風格，秋冬來時依舊可以有著甜美淡雅的明亮氛圍。快跟著VOGUE一起看看，哪些牌子出了這些顏色。

CELINE TRIOMPHE話題包款新色系

TRIOMPHE包款上凱旋門金屬浮雕鎖釦由藝術總監HEDI SLIMANE改造1970年代CELINE官方圖徽，深具品牌歷史底蘊，煥發出現代優雅與摩登復古的嶄新韻味。這個官方圖徽是品牌創辦人CELINE VIPIANA在一次車子拋錨經驗中，受到眼前圍繞凱旋門的TRIOMPHE鎖鏈啟發，將其融入為品牌獨一無二的徽誌，並廣泛運用在設計之中。

2019早秋，TRIOMPHE包款染上新色，如勃根地紅、陶瓦色、赭黃色、焦糖色、青瓷色以及石灰色等。全系列以珍稀皮革與光滑小牛皮材質打造，輔以精細考究的工藝技術，彰顯簡約俐落的包型外觀。包款實用性也強勢升級，擁有三大隔層、拉鏈暗袋、易抽取卡槽的寬敞收納空間，以及為不同身高的亞洲女孩提供貼心的背帶調節。

請繼續往下閱讀...

MOYNAT巴黎百年工坊手造「Taurillon」極簡日用輕量包

「Taurillon」是MOYNAT最喜愛始用的珍貴皮革素材之一。經多道工序及反覆鞣韌，柔軟輕薄觸感如水蜜桃絨，淬鍊後仍保有細膩自然的紋理，製成的皮件輕巧易於保養成為收藏家們日用最佳伴侶，其中水桶包Fleur、 迷你Limousine、 雙面托特包Quattro是輕量系列中經典之作。水桶包Fleur是從20世紀初為靈感重新詮釋的復古水桶包。MOYNAT在每個季節都會推出限定色以符合它所象徵意義，除了單一色彩的大象灰以及粉灰色，今夏也特別推出多色組合版。

迷你Limousine款式經典款的縮小版，該系列重新演繹品牌創始初期代表作行李箱-Limousine，將緊貼車頂及手提行李箱能緊貼使用者的弧形之經典，運用在Limousine系列包款。托特包Quattro的獨特處之一就是有四個手把，一對長手把用來肩背，另一對短手把方便手提。此外Quattro內外為雙色皮革縫製雙面皆可使用，且提供兩種尺寸選擇為變化及功能性高之包款。

源自1845年美國品牌MARK CROSS硬箱復古小包的魅力

歷史悠久的美國奢華皮具品牌 Mark Cross 始創於 1845 年，於 2010 年再次面世，掀起一股時尚熱潮。旗下復古風手袋和線條流暢的旅行箱均於義大利打造而成，做工精細考究，選材更是秉承至臻完美的精神，質地無懈可擊。GRACE這款單肩包是以好萊塢傳奇女星 Grace Kelly 在 1954 年電影《後窗》中所拎的款式為藍本，採用高質感皮革製成，棱角分明的方正包身復古又摩登。

經典的Uptown單肩包是最暢銷的款式之一，正面設有標志性的 logo 壓花包扣，方正的包身可收入手機、卡包和唇膏等日常必備用品。 Murphy水桶包則是風格簡約隨性，色彩淡雅柔和，絕對經得起潮流更迭的考驗，與衣櫥各類服裝相搭合宜。

來自紐約的人氣水桶包Mansur Gavriel新色系款同樣一包難求

紐約設計師 Rachel Mansur 和 Floriana Gavriel ，以極富質感的天然紋理與純粹濃烈的亮色所產生的對比為靈感設計出的水桶包款，短時間內就火速竄紅，橫掃時尚圈且一包難求。天然除去過多裝飾的設計，契合品牌簡約、優雅的理念，就是一款怎麼搭，都展現獨特時尚品味的百搭包款。不管是小巧的水桶包或者是正常尺寸，都選用植糅皮革於義大利製造，細膩的皮質可隨著使用次數的增多而散發出獨特的光澤。永不過時的簡約設計不設任何綴飾，這是少即是多的酷感美學。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

孫芸芸、曾之喬手上這顆Delvaux Pin圓筒盆栽小包，火紅到韓國、歐美！D型裝飾還藏了收納秘密

換一個包就能煥然一新！Vogue精選六款小眾包品牌硬殼包，讓秋冬造型俐落搶眼

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。