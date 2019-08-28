史努比粉注意！肌研 x Snoopy聯名推出經典復古瓶，慢了買不到

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為了歡慶在台上市十週年，肌研和Snoopy跨界聯名推出限定復古包裝，共推出四款，橫跨50年代到80年代風格，每個瓶身皆以逗趣的四格小漫畫呈現，收藏指數爆表。2019年9月於全台寶雅獨家限量上市，慢了可就買不到！

▲白潤美白化粧水（潤澤型） Snoopy復古限定版70年代，170ml，440元。

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9月即將推出的聯名款，衝著史努比的高人氣，雖然還沒發售，但詢問度已破表。這回變裝的是明星產品「肌研極潤保濕化粧水」和「肌研白潤美白化粧水」。包裝忠實呈現Snoopy50年代初登場模樣，四格漫畫的設計也是從當時連載漫畫的想法而來。

▲極潤保濕化粧水（清爽型）Snoopy復古限定版50年代，170ml，440元。

原來50年代初登場的Snoopy只是一隻普通小獵犬，總是默默陪伴主人旁；60年代的Snoopy已學會雙腳行走及語言思考，漫畫裡也多了許多逗趣獨白；70年代的Snoopy已經是我們熟知的樣子，即使總是我行我素，但是他和查理布朗的關係依舊暖心；80年代的Snoopy表情更為豐富，雖然老是不聽主人的話，但對查理布朗始終忠心不變。

▲極喚精靈三浦大地聯名超保濕精華噴霧，57ml，750元。

資生堂專門店碧麗妃，這回也和日本設計師日本設計師三浦大地(Daichi Miura)推出聯名限量新品。三浦大地手繪的女孩Josie，是位愛漂亮、愛購物且努力工作又認真生活的大女生。

▲恬蜜花漾三浦大地聯名晶透粉餅，1,650元。

充滿個性和時尚品味的Josie與碧麗妃聯名，針對炎熱夏日中大女生最擔心的強烈紫外線照射、糗到不行的脫粧、暗沈又粗大毛孔等各種狀況，推出對應商品，在熱力四射的夏季中，為妳加油打氣，更顧好完美肌膚底粧。

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