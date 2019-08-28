5萬名學生獲得免費iPad　格拉斯哥力求跟上「數字時代」

▲格拉斯哥市議會希望能讓當地中、小學生都擁有自己的iPad。（示意圖／記者邱倢芯攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）市議會預計在2021年時，讓所有的中、小學生都能擁有一台自己的iPad，幫助學生提早接受數字時代，為未來工作先做準備，並希望孩童的成績能藉此有所提升，此舉將會有4萬7000多名學生及4900名教師受惠。

據BBC報導，格拉斯哥市議會與加拿大IT公司CGI達成協議，希望讓每個在學的孩童都能擁有一台專屬於自己的Apple蘋果電腦iPad，同時，也希望能在每個教室都裝設Wi-Fi，不過，這樣的計畫將會花費超過3億英鎊（約新台幣115億元）。

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這個計畫目前已讓愛丁堡（Edinburgh）、 珀斯Perth和金羅斯Kinross等地的中學生先行試水溫。格拉斯哥市議會的教育召集人克里斯坎寧安（Councillor Chris Cunningham）表示，此舉是為了讓學生提早接受數字時代的來臨，透過免費iPad來改善學習，並幫助學生的成績縮小差距。

▲克里斯坎寧安認為此舉能提升學童成績。（圖／翻攝自Facebook／Chris Cunningham for Garscadden / Scotstounhill）

克里斯坎寧安還強調，「蘇格蘭有90%的工作都涉及『數字』，學生應該要對未來職場所需的能力先行準備，此舉將會提高學生的成績與成就。」這些iPad會進行管理與追蹤，並可將其鎖定，同時還能透過防火牆，避免學生造訪社群網頁以及任何不適當的網站。

此外，學生也要學會自己保護好iPad，如果有丟失、損壞或被盜用的情形，都要自行負責，然而，在目前推行的期間內，其實很少有學生把iPad丟失或損壞的情況。若測試順利，蘇格蘭預計在2021年時全面推廣，此舉將有4萬7100名學生及4900名的教師受惠，若連幼兒園及更低年齡層的學生也一同進行時，估計會有7萬名兒童受益。

CGI的副總裁Justene Ewing指出，「這個計畫有助於『解放』教師，同時也提高學生對於學習的包容性。」