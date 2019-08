熱帶暴風「多利安」直撲！　波多黎各宣布進入防災「緊急狀態」

▲熱帶暴風多利安(Dorian)進逼波多黎各。(圖/翻攝自US National Hurricane Center)

記者吳美依/綜合報導

美屬波多黎各總督巴斯克斯(Wanda Vázquez)今(28日)宣布進入緊急狀態,為來勢洶洶的熱帶暴風多利安(Dorian)做好防災準備。根據了解,川普簽署通過緊急命令後,聯邦政府的協助與救援將可以更快速抵達當地。國家颶風中心預測,多利安28日登陸時,可能已經升級成一級颶風,時雨量最多可能達到6英吋(約為152mm)。

On behalf of the people of Puerto Rico, I appreciate the rapid response of President @realDonaldTrump to our request for an Emergency Declaration. This will allow federal aid to arrive more quickly after the passage of #Dorian through our area. @marcorubio @RepJenniffer pic.twitter.com/lm9s3vn8OQ

請繼續往下閱讀...

巴斯克斯在貼文中提到,政府要求發布緊急命令以後,總統川普迅速回應,代表全體人民對此表達感激,「等到多利安通過以後,將使聯邦協助更快速抵達。」

官方26日也在記者會上表示,宣布緊急狀態是為了釋放更多資源投入救災,例如國民警衛隊與聯邦緊急事務管理署(FEMA)。

綜合外媒報導,大西洋第4號颶風多利安25日形成並且持續增強,正以每小時13英里(約20.9公里)的速度向西北方移動,穿越加勒比海,直撲波多黎各。

▲波多黎各還沒從2017年的瑪莉亞颶風中恢復。(圖/路透社)

國家颶風中心的雷厄姆(Ken Graham)27日表示,氣旋中心距離波多黎各東南方的龐賽(Ponce)大約還有275英里(約442公里),28日影響最為劇烈,「不論如何都會造成大量降雨,波多黎各和多明尼加明天早上、下午還有一整個白天,都必須做好準備。」

▲2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各。(圖/路透社)

CBS指出,波多黎各還沒有從瑪麗亞颶風(Hurricane Maria)重創,造成將近3000人死亡,至今還沒有完全復原,許多民宅還覆蓋著藍色防水布,志工們正挨家挨戶確認鄰居是否做好防災準備。50歲建築工人奧爾蒂斯(Jorge Ortiz)向《美聯社》表示,他家的二樓曾被颶風整個捲走,三個月前終於重建完工,「我很擔心又會再一次失去一切。」