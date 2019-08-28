朋友貼反美言論　巴勒斯坦籍哈佛新生遭移民官驅逐出境

▲ 哈佛大學一名巴勒斯坦籍新生因朋友的反美言論而被遣返回國。圖為哈佛大學圖書館（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

17歲巴勒斯坦籍的哈佛大學新生艾加韋（Ismail Ajjawi)日前抵達美國機場，卻遭到移民官取消簽證，不允許進入美國領土就讀大學，只因移民官看到艾加韋的朋友曾經在網路上留下反美言論。

根據哈佛學生報《哈佛紅報》（Harvard Crimson）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾加韋表示當他搭飛機抵達波士頓機場後，便遭到移民官拘留了8小時。他描述指出，自己和幾名國際學生遭到拘留，不過當其他國際學生一一離開時，移民官卻不肯放他走，且持續質問有關他的宗教信仰等問題，並要求檢查手機和電腦。

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檢查約莫5小時後，移民官把艾加韋叫去另一個房間對他破口大罵，因為發現艾加韋的朋友曾經在網路上張貼出反美的言論。艾加韋對此表示非常無辜，認為自己與這些貼文無關，更無須對朋友的言論負責。最後，移民官仍逕自取消了艾加韋的簽證，並準備將他遣返回國。

對於艾加韋被拒絕入境，美國海關與邊境保護局（U.S. Costoms and Broader Protection）證實確有此事，不過他們僅回應「根據檢查的信息，此人被拒絕入境美國」其他細節均未透露。

根據報導，哈佛大學生被拒絕入境的情況非常罕見，2017年曾有類似的4名案例，不過他們都是碩士生，且當時川普簽署了行政命令，拒絕7個中東國家人民入境美國本土。有趣的是，今年7月哈佛大學的校長貝考（Laurence Bacow）才向美國國務卿和國土安全部寫信表達了他對移民政策的關切，指出有學生在取得簽證過程中遇到許多困難。

據了解，被遣返回巴勒斯坦的艾加韋表示會找尋律師來解決簽證問題，希望能在9月3日開學日以前順利進入哈佛就讀。