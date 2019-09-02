速速斬斷！5點看出假閨蜜真心機，比渣男還可怕

編輯／JJ 圖／翻攝自《辣妹過招》劇照

大約從國、高中開始，女孩們大概都曾體驗過所謂女生之間的「勾心鬥角」吧？原本就互看不順眼也就算了，但是表面假裝跟你很要好，卻常在背地裡偷偷算計你，這種的更是可惡！不過單純、傻傻的你總是防不慎防，毫無察覺成了心機女的手下敗將，平時多觀察才能盡速斬斷孽緣！

＃有意無意挑撥離間

尤其是在學生時期，女孩們之間最容易形成小圈圈，通常都是兩個人以上，如果這之間有人不是真心對待彼此的話，他可能會常常假裝忘記，唯獨漏掉你一個，約了其他你的朋友一起去玩。又或者是刻意編造一些誰不喜歡誰的謊言，挑撥離間彼此的感情，好確保自己是最受歡迎的。

請繼續往下閱讀...

＃瞧不起人，又眼紅別人比他好

就算嘴巴上沒有明說，也能發掘如果是假閨蜜的話，不論是在工作、經濟、男朋友、外貌上總是瞧不起別人，最愛跟你競爭、比較，而且如果哪天你穿得特別漂亮，他還會跟你說他覺得不好看，又問你在哪裡買的，甚至是生氣不想跟你走在一起，因為他無法容忍有人比他好。

＃隨便把你的祕密跟別人說

你以為很要好的朋友，自然會分享一些秘密，但如果對方是假閨蜜，很有可能會為了換取別的情報、八卦、博取別人的信任，而用你的祕密去交換，情急之下什麼秘密都可以說出來，可見他完全不在乎。在還不熟識時也可以多注意，他是否利用分享別人的八卦來接近你，多觀察他對待其他朋友的方式。

＃愛接近你有興趣的對象

女生們聚在一起當然最愛討論帥哥了，身邊出現心儀的對象也會想和朋友訴說、聽聽建議，有些心機女會假借幫你助攻的名義去接近你有興趣的異性，看似是連續劇裡會出現的劇情，但其實這種事時常在發生。

＃需要的時候利用到底

搞不好一開始接近你時就不是真心想交朋友，只是剛好你身上有他需要的東西，也許是你的人脈、幫忙介紹男生等等，等達到目的之後，就不再找你聊天了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App