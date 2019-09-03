日本女生最想染的3款夏日髮色！首選顯白「莓果色」染完被狂讚

想呈現高流行感造型，除了服裝之外，髮型及髮色也是很重要的部分。髮色對了就可以襯托出明亮膚色，也能讓個人風格更加鮮明。總是想利用髮色變換造型感，但每每走進美容院卻拿不定主意到底要染什麼髮色的話，不妨先參考日本女生入夏後前 3 名的熱門髮色，在接下來的季節呈現換然一新的形象吧。

個性灰棕色

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灰色調與棕色調所混合出的暗色調，雖然顏色深卻能保留透明感，讓髮絲看起來更柔軟並襯托膚色。灰棕色就算褪色後也不會顯露出東方人的黑髮特有的橘紅色調，適合想染髮又不希望太高調的個性女孩。

活力金橘色

每到夏天就是金橘色回歸流行前線的時刻了！需要漂色的橘髮能讓皮膚顯得白皙，以金色為基調的髮色也讓髮絲看起來更有光澤。金橘色和混血兒風的略濃妝容也十分相襯，能表現性格也能展演溫柔氣質，不論捲髮或直髮都各有風情。

甜美莓果色

若追求的是搶眼髮色，本季的首選就是莓果色！相當搶眼又飄逸著女人味，不論什麼年齡的女生可以表現合適的造型氛圍。即使不經漂色也能染出理想的莓果色調，深桃紅到淺粉紅都各有支持者。初次嘗試莓果髮色的話建議可以先染上略深的粉紅色，隨著時間褪淡與髮色融合後便能慢慢展現不同味道，漸漸享受這個過程也是染髮的樂趣之一。

Photo : @aitomine_nanuk, @nanukhair, @lala_hair

Text : Deby

※圖片+文字：Vogue 美人會 - FACY 編輯部

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