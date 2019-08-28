好想喝手搖杯！5間「清爽系飲品」低負擔　讓你喝得開心又健康

想要維持好身材，除了要定時定量運動之外，日常的飲食習慣也占了非常大一環，尤其是飯後就想來杯手搖飲料的習慣，一定要好好戒除。

不過難免還是會有嘴饞想喝的時候，慶幸的是，市面上有越來越多店家紛紛推出「健康系」飲品，像是芋泥牛奶、天然果汁、水果茶，或是豆乳、優酪等，讓大家可以改以較健康取向的飲品來代替高熱量的珍珠奶茶。

本篇編輯就為大家特搜 5 間無負擔的飲料品牌，大家喝得開心的同時，也兼顧身體健康：

1. 燕牌料飲

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▲（圖／燕牌料飲 官方粉絲專頁）

第一間「燕牌料飲」位於六張犁捷運站附近，是由咖哩飯專賣店「佐藤咖哩」、「陸角咖哩」同一位老闆所開立的，店面同時也在這兩間咖哩的正對面，因此若是先至咖哩店用餐，店家會提供購買折價券，完全引誘人在餐後來杯清爽的飲品解膩。

由上圖中不難發現，燕牌料飲的用料十分大方，光是從芋頭泥牛乳就能看出芋泥的份量非常足夠，且芋頭控們還可以搭上 Q 彈的小芋圓，加起來幾乎滿滿半杯都是料！若是喜歡多重口味的朋友，也可以點店內的綜合泥雙拼，一次喝到兩種不同的風味。

2. 美濃泰涼

▲（圖／美濃涼泰-台北店 官方粉絲專頁）

接下來要推薦的這家「美濃涼泰」位在大龍峒的保安宮後面，來自高雄美濃，傳承 50 年的古早味完美比例，就算只是簡單的檸檬紅茶清冰也很好喝！在炎炎夏日，點杯店家古法自熬的鳳梨紅茶清冰，真的堪稱過癮。

此外，店內也有賣前陣子超夯的小米甜甜圈，很適合清冰和甜甜圈各來一份，作為下午茶套餐，不過要注意的是，甜甜圈的出爐時間僅限於每周三至五 14:00，以及周休假日兩天 10:30 準時開賣，售完為止喔！

3. 花漾朋派

▲（圖／花漾朋派 官方粉絲專頁）

若要說到健康飲料，天然水果製成的系列自然是不可少。花漾朋派主打各式新鮮果汁，利用不同的食材搭配，水果加上燕麥、寒天或是氣泡水組合，創造獨特的口感與新滋味，尤其是夏天天氣熱，時常沒有胃口吃東西，這時候來杯清爽又有飽足感的果汁，健康又不膩。

另外他們家還有好吃的鹹派，搭上飲品享有全日早午餐的優惠，不得不說，這些飲料店怎麼都這麼全能，有得喝又有得吃，且花漾朋派偶爾也會推出季節限定的好吃冰淇淋喔！

4. 二吉軒豆乳

▲（圖／二吉軒豆乳 官方粉絲專頁）

二吉軒和美濃涼泰一樣是一個擁有 40年歷史的古老品牌，從原先的豆漿早點宵夜店，演化出如今的豆乳專賣店，雖說店內只賣豆乳系列，但因為加入許多創新想法，一點也不會感到單調和乏味。

這裡賣著各式口味的豆乳，不僅有一般常見的芝麻豆乳、堅果豆乳，其他像是優格豆乳、小黃瓜豆乳、豆乳可可等都很特別。加上上個月開幕的仁愛店，目前二吉軒在台北總共有 4 間分店，下次經過時不妨可以來嚐鮮，不論是豆乳、豆花還是冰淇淋都非常濃郁，超級推薦喔！

5. 一味入魂精緻手作飲品

▲（圖／一味入魂 官方粉絲專頁）

最後一間「一味入魂」，乍聽之下像是某個居酒屋或是拉麵店的店名，不過它骨子裡可是間實實在在的水果系列飲品店！之所以會取名「一味入魂」是因為老闆希望以日本職人的專業堅持精神，做出一杯杯純天然的飲品給消費者。

店內販售的品項不少，不僅有水果果茶，也有單純的茶類和獨特秘方茶可供選擇，其中又以「優酪」系列最廣為人愛，各種當季新鮮的水果碰上優酪乳，總能激盪出香甜順口的火花。且這裡沒有珍珠、仙草等配料，貼心地為喜歡嚼料卻又怕胖的消費者，提供寒天和山粉圓這類低熱量的配料，讓大家都能無負擔地增加口感。

最後，雖說以上這幾間飲料店相較之下都是屬於健康的選擇，不過在每天的食物和熱量攝取中，還是要多喝水和攝取蔬菜水果，均衡飲食各類型營養，這才是真的健康喔！

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