夢幻粉紅老爹鞋、PONY最美味餅乾鞋　充滿型格的女生們必收

球鞋設計越來越潮，除了精益求精的專業功能及舒適度，更得顧及球鞋控們對外型的講究與時髦追求。VOGUE 2019春夏8月球鞋推薦一次奉上，充滿型格的女生們必收！



#NIKExSACAI

自 2014 年與Nike建立合作關係以來，阿部千登勢用其標誌性的設計語言，重新定義了跑步風格，進而拓展了合作關係。Nike特别項目資深總監 Fraser Cooke 說道：sacai 剛剛開始在國際市場上嶄露頭角時，我們立刻發現阿部千登勢非常擅長運動服裝和高級時裝的混搭。我們對sacai充滿興趣，其中一個原因就是她設計中的層次感和立體裁剪手法。阿部千登勢表示：通常我會從兩件不同的衣服上擷取我喜歡的元素，然後將其拼接為一個整體，但這個整體會比各個拼接部分的總和還要豐富。我將最終成品稱為混血（Hybrid）。

談到 Nike x sacai LDWaffle 設計的初始階段時，Fraser Cooke 說道 :我們從兩雙不同鞋款中各找了兩張照片，然後對折後疊加在一起，毫不誇張，我們的確是這樣做的。最終鞋款堪稱是雙方共同努力奉獻出的優秀作品，絕不是簡單的混搭可以達到的效果，而是成為 Nike x sacai 跑步系列所象徵的意義——沉下心來重新思考工藝、材料和象徵之間的關係Nike x sacai全新配色的LDWaffle和Blazer鞋款將於9月12日起於指定店點發售。

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#ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名鞋款

有別於第一波聯名鞋款以VIVIENNE WESTWOOD早期經典海盜波紋印花圖案為主，本次全新釋出的聯名系列，則是向VIVIENNE WESTWOOD在90年代初期的「THE PAGAN YEARS 異教徒系列」致敬，並採用ASICSTIGER三款旗艦級鞋款HyperGEL-LYTE、 GELSAGA與GEL-DS TRAINER OG，結合古典元素與科技鞋款，兩相巧妙融合，帶來視覺上全新感受！





善用致敬與借鑒歷史風格的VIVIENNE WESTWOOD，於1990年代秋冬將18世紀法國洛可可派藝術大師FRANÇOIS BOUCHER法蘭索瓦布雪的油畫引用在自己的設計中，於當時推出「THE PORTRAIT 肖像」系列而名噪一時，也成為設計生涯「異教徒系列」階段重要作品。此次ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名鞋款即承襲異教徒系列精神，翻玩經典洛可可風格，將法蘭索瓦布雪大師的畫作「DAPHNIS AND CHLOË」注入經典復刻鞋款。三款聯名鞋款展現不同風格，從鞋身、鞋墊，乃至於各個細節，都兼具人文內涵與科技設計。2019年8月17日(六) 限店限量開賣。

#CONVERSE 推出「舊物改造」 RENEW DENIM系列

Converse與英國老牌古著店鋪Beyond Retro合作，將舊牛仔褲回收後重新裁剪再製，製成每一雙皆獨一無二的丹寧Chuck 70，該系列稱為Renew Denim。 Renew是Converse不斷「發明再製」精神的表現，它源自4年前Converse員工自發的一個專案——利用回收材料，或是私人衣物製成Converse經典的帆布鞋面，以創意的方式表達自我。 牛仔褲是舊衣回收廠中最常見的服飾，Converse想要「拯救」這些牛仔布料，把一條牛仔褲都變成一雙Chuck 70。 這些牛仔褲被分為淺色、中間色，以及深色三種顏色，最終通過蝴蝶鐳射切割工藝製成Chuck 70的鞋面，鞋底採用部分回收橡膠製成，後跟標加有「Renew」標識。





#PUMA WEAVE XT 螢光霓虹黑暗閃耀女力風采

全新配色 PUMA Weave XT 女力訓練戰履，搶眼的特殊編織造型中底能有效提升律動靈活度與步伐彈性，為雙足帶來絕佳防護支撐，耐磨橡膠大底提供強勁抓地力與耐久性，PUMA Weave XT 採用特殊鞋舌設計巧思，讓女孩們在激烈訓練過程中依舊維持足部貼合，適應快節奏的移動步伐，成為女力訓練最佳後盾。女力大使娜扎一改過去在螢光幕前的仙氣柔美形象，特別穿上 PUMA 新色 Weave XT 訓練戰履，搭配一身帥氣漾黑 PUMA 當季女力訓練勁裝，展現新女力無畏主張，本季螢光霓虹新色款將於 8 月 16 日正式發售，建議售價 NT$2,680。





#PONY推出美味的餅乾鞋

餅乾鞋儼然已成為國民情侶鞋的首選，不僅結合帆布鞋的舒適材質，更擁有像餅乾般的特色刻紋，迅速成為大家日常生活中的一塊餅乾，視覺美味之餘還很好搭，PONY趁勢加入這股浪潮推出餅乾系列SHOOTER帆布鞋，在設計上選擇保留經典帆布鞋的鞋型及帆布面料，將原本鞋頭的耐磨橡膠沿條取消，改以斜切線條的優美刻紋作焦點呈現，並換上許多可愛的顏色，包括穿搭必備的牛奶白、潮流尖端正夯的伯爵奶茶色、還有極耐髒的芝麻灰，青春靚漾的蜂蜜檸檬黃、輕甜草莓粉、宇治抹茶綠及酸甜莓果藍來詮釋清新仲夏品味。





#UNDERCOVER x Nike Daybreak展現時裝品牌與運動基因的完美融合

繼上回造成全球瘋搶的 UNDERCOVER x Nike Daybreak 推出之後，這個日本當代最具代表性之一的時裝品牌，與 Nike 聯乘之作本次迎來女段兩色最終回，採用更具復古感受的「海軍藍 x 芥黃色」，與「經典紅黑」配色，同樣在鞋跟處撒上白色潑漆配置，革命性創新的將鞋後跟位置以特殊結構塑形，修長的鞋身搭配麂皮、尼龍等混合面料，而鞋跟設計更創新的可以踩著後跟即可直接滑入鞋中，不需蹲下穿著的心機設計，鞋身細節同樣飾以 UNDERCOVER 品牌識別，賦予了更高端的收藏價值，NT$5,400。





#Reebok老爹鞋Royal Turbo Impulse換上夢幻粉紅色

時下韓國最夯的鞋款Reebok Royal Turbo Impulse，可愛鞋型搭配上繽紛色系超亮眼展開，鞋款本體更透露出復古卻也富含街頭運動風格的特色，更體現Reebok在樣式設計上的用心，最讓韓國女生們喜愛的地方就是，Reebok獨有的老爹鞋型搭上焦糖底，夏天新色推出馬卡龍粉紅（售價$2,650）還有純白色、黑白雙色等（$2,450）即使穿著清爽的洋裝，也能展現夏天風采。





#New Era x New Balance推出鞋帽套裝

潮流品牌New Era再度聯名New Balance帶來全新鞋款997H搭配9FIFTY棒球帽推出鞋帽套裝，本季New Era推出經典950系列融合夏季繽紛元素，攜手New Balance以相同鞋面的棉布、牛仔布及3M反光材質做拼貼設計；帽前方的獨製魔術貼，可將隨鞋附的紅、藍、黃、綠、橙5塊可拆式「N」Logo 置於其上，隨帽亦配有5塊可拆式調校繫帶及5色鞋帶，可隨心所欲自行配搭，盡情發揮時尚創意，打造一個可與鞋子作出互動的設計。New Era 9FIFTY x New Balance 997H鞋帽套裝，建議售價：5,480元。

※編輯：Travis,Sandy, Lydia | 來源：各品牌 |

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