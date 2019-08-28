賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

▲賈靜雯今參加De Beers活動同時得知入圍金鐘戲劇節目女主角獎，相當開心。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯今下午出席鑽石品牌De Beers Portraits of Nature高級珠寶展，同時間獲知以公視《我們與惡的距離》入圍金鐘戲劇節目女主角獎，是她16歲出道以來首度入圍金鐘獎，她透露得知的第一個反應是請比她更興奮的工作人員不要吵，因為她還要上台分享珠寶經，但坦言心情很美麗，與身上的粉紅鑽珠寶一樣，冒著粉紅泡泡。

請繼續往下閱讀...

▲賈靜雯佩戴De Beers Portraits of Nature高級珠寶系列，粉紅鑽呼應她的欣喜心情。（圖／記者林敬旻攝）

雖口口聲聲說入圍金鐘獎爭視后平常心，但賈靜雯眼眶略紅，表示很感動，因為《與惡》共入圍戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎、女主角獎、男配角3項、女配角、導演、編劇、攝影、剪輯、燈光、美術設計、節目創新獎等14項獎，她很感謝參與這部好戲，「很感動每個人的努力被看見」。媽媽也在第一時間恭喜她，至於希望老公修杰楷送什麼禮物慶祝？她說：「等金鐘紅毯再告訴你們（媒體）。」

▲賈靜雯有女萬事足，咘咘與波妞戒奶成功對她而言也是喜事一樁。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

接下來她將準備金鐘戰袍與珠寶，是否會帶人氣超高的女兒咘咘與波妞走紅毯？她笑稱：「女兒在家穿公主裝看電視，看媽媽在紅毯上穿公主裝。」家人果然是她心底最柔軟一塊，透露兩個女兒都戒奶了，「最近喜事很多」。

▲有4種佩戴方法的Knysna Chameleon變色龍彩色鑽石項鍊是此次珠寶展最高價作品，53,700,000元。（圖／品牌提供，以下同）

身上的De Beers靈感源自大紅鶴的Greater Flamingo高級珠寶，鑲嵌白鑽與粉紅鑽石，完全呼應賈靜雯的粉紅心情；同屬Portraits of Nature系列的設計還包括Monarch Butterfly炫彩帝王蝶、Electric Cichlid電光雕魚、Knysna Chameleon變色龍、Chapman’s Zebra斑馬主題，品牌並非以具象呈現，而是取其紋理、特色詮釋，充滿妙趣。

▲Electric Cichlid 高級珠寶圓牌鍊墜，9,750,000元。