鏤空雕刻設計很夢幻！9款融入節慶、趣味與實用性的中秋禮盒

2019中秋節就在今年的9月13日到來，看到這個就知道又要蒐集有哪些特色的中秋月餅禮盒的情報啦！今年的中秋月餅、禮盒檔期相較以往更提前開打，從上個月就陸陸續續有許多品牌搶先釋出今年中秋節限定的資訊，V編事不宜遲，就先帶大家好好探索今年的中秋月餅禮盒又有哪些值得入手或送人的創意新貨吧！而且別忘了，有許多品牌都是限量發售，錯過真的會讓人想捶心肝。

agnes b. CAFE「法式雕窗燈籠中秋禮盒」（NT$1,880-3,860不等）

雖然平常以法式浪漫為特色，但每年中秋節也會應景推出中秋禮盒的agnes b. CAFE今年的設計獨樹一格，設計成燈籠樣式，外型以agnes b.法國總部大門花紋為概念創作，並由設計師Agnes女士親手寫上「中秋節快樂」與「我愛月亮」的法文手寫字傳遞最溫暖的祝福，並貼心加上Agnes女士喜愛的孟加拉玫瑰紅，增添中秋喜慶氛圍。禮盒還會搭配同色系的迷彩小兔，純白兔子玩偶穿上俏皮的連帽外套非常可愛，勢必成為粉絲們收藏的最佳時機。

至於月餅口味上都已經典巧克力為基底設計，包括開心果、杏仁牛奶、莓果、柚子等風味，並在月餅上印上手寫logo與經典反諷點圖案，從裡到外都可感受到品牌最直接的設計感。





Lady M「幻影箱中秋禮盒」（NT$2,780）

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每次推出中秋月餅禮盒都讓人眼睛為之一亮的Lady M，今年當然也不負重望推出一樣兼具驚喜與巧思的「舞夜嬉月中秋月餅禮盒」，以童趣夢幻的「Zoetrope 幻影箱」為設計概念，透過快速旋轉產生的視覺暫留創造出有趣的動態幻影，同步開啟燈源，還能看到柔亮的月光在兔子上方閃爍，看到陰晴圓缺的月亮轉變搭配在午夜裡跳動的玉兔十分趣味，若是發出聲音，禮盒本身還會亮燈，就算在夜晚玩起來也非常趣味。口味上則委託香港奇華餅家為Lady M 獨家打造4款Lady M人氣蛋糕口味風味，包括伯爵茶、玫瑰、巧克力、抹茶，將傳統月餅結合西式風味，外層的香酥餅皮更讓人想一口接一口。

這款禮盒將於8月27日－9月13日於台北旗艦店、台中新光店同步現場販售，共限量500組，售完為止。





六福旅遊集團「保育動物剪影中秋禮盒」（NT$1,380）



說到「六福旅遊集團」旗下事業，「六福村」絕對是許多人的童年回憶，而且六福村的野生動物園更是令人印象深刻，今年中秋節，六福集團就以「4大珍稀動物」為設計概念，推出「六福迎月豐融中秋月餅」，禮盒設計了「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」的光影圖案，外盒除了具有置物功能外，亦可將底部已崁入的燈打開變成小夜燈，讓這些稀有動物陪伴大家的夜晚時光。口味上則有「碧螺春紅心芭樂月餅」、「芒果香柚月餅」、「棗泥桂圓蛋黃月餅」、「咖哩魯肉香菇月餅」等口味，兼具台灣在地食材與經典風味，讓傳統與創新並存。只要購買這款禮盒，六福集團將會把所得收入10%捐贈給莊福文教基金會作為動物保育推廣之用。

台北老爺酒店「玉兔迷宮中秋禮盒」（NT$1,280）

台北老爺今年獨具創意推出可以玩的中秋禮盒，這款「玉兔迷宮中秋禮盒」以迷宮為概念，在禮盒封面設計立體迷宮地圖，桃紅色的底上印著玉兔與滿月，和家人朋友享用月餅同時還能一起分享這個特別的趣味。至於月餅設計上，則有「泥桂圓蛋黃」、「蓮蓉松子蛋黃」、「椰子奶黃起司」、「新加坡香辣蟹」、「瑞士榛果」、「烏龍茶梅子」等6種口味，有的是台式經典、有的融入異國風格，讓月餅風味越來越創新。





星巴克「窗花雕刻中秋禮盒系列」（NT$360-2,280不等）

許多上班族日常必備的星巴克今年的中秋禮盒融入台式設計的「窗花雕刻」，透過窗花看到月夜景致，其中最特別也最實用的就是「月光寶盒」，一整個木盒打開，有「起司松露奶皇月餅」、「烏龍奶皇月餅」等口味，還做出分層托盤並放入杯墊，即使吃光月餅，木盒還可以拿來當作生活收納；另外「月光奏鳴曲」則可像門窗一般打開，裡面放入熱銷的「港式風味藏心月餅」與「深焦糖蝴蝶酥」；另外還有多款鐵盒設計，主要以深藍色為底，印上玉兔與明月的中秋形象設計，內容則以包裝食品為主，像是「摩卡杏仁肉鬆捲」、「草莓風味威化捲心酥」、「海鹽焦糖威化捲心酥」、「精選咖啡蛋捲」、「海苔肉鬆薄餅」等，都是今年中秋送禮的好選擇。

除了禮盒外，星巴克今年也推出多款系列杯盤，以沉靜的深藍交錯著金色及銀色，象徵中秋佳節的星空，當然設計上也不會漏掉必備的可愛玉兔陪襯，增添童趣感。

皇玥餅藝「復興Sogo獨家榴槤月餅禮盒」（NT$1,380）

來自香港的「皇玥集團」去年才在香港上市的品牌「皇玥餅藝」今年進軍台灣市場，其中在復興Sogo獨家推出限量100盒獨具創意的口味「流心貓山王榴槤月餅」，光禮盒本身就非常有質感，以收納盒概念設計，封面選用義大利頂級紙質包裝，搭配皮革設計與明月的雕刻，拉開來兩層放入月餅，精選貓山王榴槤，手工去核後將果肉融入月餅內，與流心月餅完美結合。





國泰飯店集團「金色鏤空蛋黃酥禮盒」（NT$1,000）

國泰飯店集團旗下的慕軒飯店與和逸飯店今年中秋節攜手推出「吟月中秋禮盒」，設計上將樹影婆娑、月影扶疏，古代文人雅士畫上的清幽意境烙印在禮盒上，看著玉兔與金色明月相互呼應；口味則有「菠蘿蛋黃酥」、「白豆沙蛋黃酥」、「銀月金皇酥」3種蛋黃酥口味，可以吃得到傳統濃郁的鹹鴨蛋黃風味，另外還搭配唐寧綠茶，可以降低膩感。





寒舍集團「鏤空雕刻中秋禮盒」（NT$820-1,290不等）

寒舍集團旗下的台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店今年中秋節攜手推出3款鏤空雕刻中秋禮盒，包括「丹月廣式月餅禮盒」、「席月珍藏月餅禮盒」、「澄月蛋黃酥禮盒」，包裝上以窗櫺為設計靈感，設計唯美典雅的圖騰，顏色分別為亮麗桃紅、閃耀湛藍、沈穩咖啡，再以抽屜收納概念將月餅放入其中；口味上則由台北喜來登的點心房主廚莊光敬設計，包括歷年經典的「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」廣式月餅，還有甜蜜滋味的「相思白玉」、「抹茶甘栗」，另外今年也推出兩款新口味「南洋咖哩」、「翠玉奶黃」，至於蛋黃酥則有「XO蛋黃」、「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」與全新的「日月潭蜜香紅茶」。





晶華酒店「金色鏤空桃山月餅禮盒」（NT$1,280）

晶華酒店今年的中秋節推出超有奢華質感的月餅禮盒，其中「賞月茶桃山月餅禮盒」以高雅金色的鏤空設計，裡面放入6盒不同顏色的包裝，裝入木柵鐵觀音、三峽碧螺春、新竹東方美人、鹿谷凍頂烏龍、魚池紅玉紅茶、阿里山烏龍等台灣茶搭配堅果入餅的月餅，餅皮則以白豆沙製成，讓風味更加貼近台灣人口味，餅皮上還印上晶華酒店的英文開頭R，讓ㄓ不論自用或是送禮都非常適合。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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