哈蒂德超模姊妹花紅毯狠踩泰勒絲　「裸膚色馬甲」辣到噴鼻血

▲西洋樂壇盛會MTV音樂錄影帶大獎，（左）吉吉哈蒂德被時尚權威CFDA（美國時裝設計師協會）評為紅毯最會穿。（圖／達志影像）



記者張妤瑄／台北報導

西洋樂壇盛會MTV音樂錄影帶大獎甫於美國時間26日舉行，除了小天后泰勒絲（Taylor Swift）、超閃情侶檔尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）都出席外，紅毯上還有超模哈蒂德姊妹花：吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）加持，星光熠熠很有看頭。

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▲（左起）超模姊妹花吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德皆選穿裸膚色系一起現身紅毯。（圖／路透）



別於主場的歌手們來說，以嘉賓身份出席的超模姊妹花現身紅毯時，穿得更沒有包袱，更能透過簡單著裝展現對典禮的尊重，亦能表達她們的時尚品味。一起踏上紅毯的哈蒂德姊妹花，在挑衣服時就很有心機，皆選擇裸粉色系，姊姊穿褲裝展現俐落性感，妹妹穿中空裙裝展現甜辣模樣。

▲吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德一起踏上紅毯，大曬姊妹間的好感情。（圖／路透）



兩位超模展在一起的畫風，只能用意圖使人鼻血狂流來形容。

▲貝拉哈蒂德穿裸膚色馬甲上衣搭配玫瑰金長褲，巧妙展現俐落風格。（圖／翻攝CFDA IG）



細細說明兩位超模的穿搭，穿褲裝的吉吉哈蒂德選擇深諳性感之道地TOM FORD，穿裸色系平口馬甲配上玫瑰金長褲，腳踩著同色系尖頭高跟鞋，俐落感外還流露幾分性感味。

▲吉吉哈蒂德被CFDA公認為紅毯上最會穿。（圖／翻攝CFDA IG）



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妹妹貝拉哈蒂德，總是用較酷的造型登場，這回選擇與姊姊逆轉畫風，穿上英國設計師品牌Charlotte Knowles的中空吊帶裙裝，上半身的抹胸小可愛透過兩條吊帶與下身短裙連在一起，嫵媚女人味立刻現蹤，讓人難移目光。

▲（右）貝拉哈蒂德的中空裙裝，又甜又辣。（圖／達志影像）

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