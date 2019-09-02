日系男子用「卡其褲」完成清爽穿搭　一次看完寬窄、長短各種示範

相信每個人的衣櫃中都有一件「卡其褲」吧！無論以褲長或寬窄區分，卡其褲始終都是喜愛搭配的人士認可最好搭配的褲款單品。除了自己習以為常的卡其褲穿搭，不妨也看看日系店員怎麼藉由款式、版型或搭配的變換創造清爽的日常形象吧！

卡其褲穿搭示範 ⓵

在以經典卡其褲作搭配時，不妨可以將重點強調在本身的大地色調 (Earth Tone)。挑選深咖啡色的無領襯衫不僅讓整體穿著更具一致性，解開襯衫排扣內搭同色系的橫條紋 T-shirt 也多了份休閒質感。下次以卡其褲穿搭時，記得多多利用色系選擇創造出不一樣的形象喔！

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鞋款可以選用帆布鞋營造清爽的休閒樣貌，換成皮鞋的話則是瞬間能轉化為沈穩的都會男子風格。

卡其褲穿搭示範 ⓶

提到卡其褲款，相信一般人不會聯想到 OVERALL（連身工裝）。但其實 OVERALL（連身工裝）能提供許多不同的穿著變化！除了一般穿法，也可以將肩帶解除垂掛在腰下產生有如吊帶褲的效果。而像日系店員以淺藍襯衫及深藍棒球帽作為搭配，更能凸顯工裝及休閒混搭的獨特風格。

卡其褲穿搭示範③

如果不想顯露出絲毫的文青氣質，或許選擇短褲最為適合。卡其短褲的萬能搭配即便輕鬆地從衣櫃中選出 T-shirt 、涼鞋及漁夫帽，都能完全地體現出 Outdoor 戶外風格的悠閒形象，煩人的穿搭選擇也因為卡其短褲而輕鬆許多！

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