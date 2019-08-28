肯德基「素炸雞」太夯　開賣不到5小時全搶光！銷售量=1週賣的雞米花

▲ 肯德基亞特蘭大一間門市試賣素炸雞 ，現場大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

肯德基（KFC）與人造肉生產商「超越肉類」（Beyond Meat）合作，推出植物性原料製成的素食炸雞「Beyond Fried Chicken」，27日特別選在亞特蘭大的一間肯德基門市試營運，本來只是想試試水溫，觀察這類炸雞到底有沒有市場，沒想到竟大受歡迎，等待嘗鮮的隊伍大排長龍，才開賣不到5個小時就全部銷售一空。

綜合外媒報導，這次測試的2種商品，分別是 6 塊6.49 美元（約新台幣 200 元） 、12塊8.49 美元（約新台幣 263 元）的植物肉雞塊和每隻 1 美元（約台幣 31 元）的無骨植物肉雞翅。肯德基公關發言人表示，他們將會慎重地檢視這次試營運的成果，以及顧客們的反饋，以此決定是否要擴大試營運範圍，以及未來是否能在全國正式推出這系列產品。

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▲ 肯德基與「超越肉類」合作推出植素食炸雞。（圖／翻攝自Beyond Meat官網）

肯德基總裁霍克曼（Kevin Hochman）強調，Beyond炸雞的味道一定很美味，顧客很難想像的到它們是由植物性原料所製作，「我很確定，在人們嚐過它們的味道後，絕對會驚訝地讚嘆『這味道就好像肯德基一般的炸雞一樣！』」

果不其然，在官方釋出「亞特蘭大門市27日試賣素炸雞」的資訊後，從早上8點開始，店內就不斷湧入購買的人潮，一直到炸雞庫存賣完以前，店員們幾乎都沒有休息過，可以看出民眾對於素炸雞的興趣滿滿。

肯德基發言人也補充，開店才不到5個小時，素食炸雞就已經全數賣光，而且光是27日一天所賣出的2款素炸雞數量，就已經跟整整1週所賣出的雞米花數量一樣多了。