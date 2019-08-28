高端生活從時尚小物下手！YSL支線「Rive Droite」推遊戲機、萊卡相機　什麼都有賣

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@ysl、@candylabtoys

如今，精品時尚已經不侷限於時裝、配件與飾品，為了讓時尚融入生活，許多品牌都逐漸突破框架，像是Saint Laurent 今年新推出的創意支線「Rive Droite」，主打的就是life style，除了服裝之外商品種類不斷跨界，這些時尚生活小物相當新奇又吸睛，將來不管要推出什麼樣的商品都不奇怪！

Saint Laurent 的這條支線「Rive Droite」，目前全球只有洛杉磯與巴黎有實體店鋪，品項不斷在增加當中，每每上新品總給人帶來驚喜感，但是銷售速度也十分快速。

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像是近期引起話題的斑馬紋桌上型遊戲機台，裡頭是八零年代的復古街機遊戲，懷舊的操作方式勾起許多人的回憶，還重磅與知名網球品牌Wilson推出網球拍與網球，同樣是以黑、白動物紋設計為主。

令網友們特別感興趣的商品還有YSL所推出的滑板、萊卡底片相機、魔術方塊等等，所有商品都注入了Saint Laurent專屬的時尚元素。

此系列先前已經推出過無線藍芽耳機，不過據爆料帳號@supreme_leaks_news指出，Saint Laurent 「Rive Droite」近期還會與手機配件大廠牌Happy Plugs聯手推出耳機！另外還有彩色鉛筆、水壺等等，滿滿的帥氣黑魂設計讓人看了心癢癢。

這一、兩年以來，各家品牌陸續推出新奇產品，像是籃球、排球、乒乓球、橄欖球各種球類，或是小玩具、遊戲道具，甚至是更日常的用品，也不乏許多明星收藏、加持，相信將來時尚產業會更深入你我的生活，想讓品味變得更高端，可以從生活小物開始入手。

▲LV也推出過小遊戲、藍芽耳機，而潮流品牌Supreme則曾經推出全世界瘋搶的彈珠遊戲機台。（圖／翻攝自LV、IG@showlo）

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