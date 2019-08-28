美國務院官網移除「巴勒斯坦」　官員冷回應：網站正在更新

▲ 美國國務院於3月曾把服務巴勒斯坦的駐耶路撒冷領事館降級，併入新成立的駐以色列大使館。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國國務院官網近日把巴勒斯坦從國家地區列表中移除，引起當局領導階層的不滿，也讓該國通訊社回擊，即使發生任何轉變也「無法否決巴勒斯坦的權利，因為這是世界各國都一致承認。」

《法新社》報導，根據國務院歸檔版上顯示，在歐巴馬（Barack Obama）於2009至2017年的執政期間，官網的起始頁面和近東事務局都把「巴勒斯坦自治區」（Palestinian Territories）列入國家地區的名單之中，但目前官網的「巴勒斯坦自治政府」（Palestinian Authority）選項已經消失。

請繼續往下閱讀...

▼ 美國國務院官網。（圖／翻攝自美國國務院官網）

國務院官員於27日試圖淡化本次事件，只回應「網站正在更新，我們的政策沒有變」。然而該名官員卻沒有說明，重新設計的網站是否會提供巴勒斯坦政府的選項。

由於時機敏感，巴勒斯坦當局認為事情並非偶然，不僅美國許多刊物都已經移除「佔領區」（occupied territories）的字眼，以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）近期也試圖佔領約旦河西岸的大部分地區。

巴勒斯坦內閣27日結束由總理阿什塔耶（MohammadShtayyeh）主持的會議之後，表示此舉證實「美國偏袒以色列」。此外，巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長、資深談判代表的艾瑞卡（Saeb Erekat）也聲明，此舉「無關美國的國家利益，而是與以色列定居點（Israeli Settlers）委員會的議程有關。」他也在推特上表示，「決定不看真相，不代表撤銷它的存在。」

不僅是巴國領導階層感到憤怒，連歐巴馬政府時期擔任駐以色列大使的夏皮羅（Dan Shapiro）也稱此舉為「瘋了」（crazy）。他在推特上表示，「巴勒斯坦人民不會去其他地方，美國利益與他們牴觸。以色列當局仍與巴國當局在許多方式進行合作。」

近期，川普當局相當親近以色列，包括承認耶路撒冷是以色列的首都、削減巴勒斯坦難民營機構的資金，甚至還在8月初鼓勵以國當局禁止曾批評以色列的美國議員特萊布（Rashida Tlaib）與歐瑪（Ilhan Omar）入境以色列，結果2名議員果真被拒絕入境。事後消息傳出，以國總理當初在看到川普的發文後，才臨時作出決定。

▼ 歐瑪是來自明尼蘇達州的聯邦眾議員，是美國歷史上首位當選議員的索馬利亞裔美國人。（圖／路透社）

面對川普近期一系列親以色列的舉動後，巴勒斯坦權利機構表示，它不再視美國為「誠實的調停人」（honest broker），並拒絕川普當局提出的和平協議。