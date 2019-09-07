Hi，大學生／一染顯白又時髦！校園流行5種髮色　IU「黑茶」人氣暴漲中

▲染髮是快速改變形象的好方法，換個髮色看起來瞬間不同。（圖／翻攝@miyayeah、@tvndrama.official）



記者張毓容／綜合報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

很多人都說「女大十八變」，尤其對於剛告別高中，即將迎接更自由多元的大學生活的大學新鮮人而言，這更是一個改變形象、變漂亮的好時機，你準備好以全新姿態迎接開學了嗎？

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尤其，染髮可說是非常簡單快速改變第一印象的方法，選對髮色就能讓氣質與給人印象大不同，還不知道要染什麼髮色才好的話，不妨參考流行敏銳度高的韓國明星吧！下面將推薦5種今年最流行髮色，快選擇一款適合自己的髮色打造新形象。

▲IU李知恩和Joy近來都染上自然又顯白的黑茶色。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@imyour_joy）



【黑茶色】

首先是近期人氣最夯、討論度最高的韓劇《德魯納酒店》中，女主角IU（李知恩）就染上一頭「黑茶色」長髮，這種看似天生自然髮色的醇黑色澤，顯白又帶有高冷知性的氣質，但在不同光線下又會顯出一點茶棕色調，讓人為之驚豔！

此外，也因為接近亞洲人天生髮色的關係，就算新頭髮長出來也不會有明顯的布丁頭，而且不仔細看還看不出你有染髮，會讓人覺得是天生的黑髮膚白代表。而除了「國民妹妹」IU外，Red Velvet的Joy近來也換上這種髮色，但比起IU而言，Joy的茶色調再多了一點，更有溫柔感。

▲走在流行尖端的「人間芭比」Lisa，一頭亞麻霧綠超吸睛。（圖／IG@ lalalalisa）



【亞麻霧綠】

亞麻色雖然已經流行很久，但其實只要加入不同的顏色就有全新的樣貌，這也是為什麼到現在，亞麻色調依舊是許多韓國女星的愛色。而今年則是流行帶有霧灰感的「亞麻霧綠」，尤其像是亞洲人天生帶點黃色調的膚色更能襯白去黃，在陽光下又有帶有橄欖綠的色調，像是人氣女團BLACKPINK中被稱為「人間芭比」的LISA近期就染上這個色，看起來更加流行有個性。

▲猶如小鹿斑比的楓葉蜜糖棕，讓人看起來可愛又柔和。（圖／IG@ chungha_official）



【楓葉蜜糖棕】

非常亞洲女孩的色澤再+1！喜歡自然棕色又柔美的女孩們，今年就不能錯過最夯的「楓葉蜜糖棕」，像是近期才結束宣傳的請夏就染上這色，明亮又柔和的焦糖棕色，再帶著蜂蜜般的亮澤感，不僅能顯白還能柔化五官，整個人看起來更加無辜可愛。

▲明亮的淡奶茶色加上一點粉色調，多了點變化更有溫暖光澤。（圖／IG@ yerimiese）



【奶茶粉霧】

奶茶色系的髮色從去年火到現在，而近期帶著新單曲回歸的女團Red Velvet中成員Yeri就是染上全新的奶茶粉霧色，以明亮的淺棕淡淡奶茶色為底，中間再加一點粉色去調合冷色，讓淺髮色也能帶有溫暖光澤，看起有質感又不會有距離感，反而讓人更想親近！

▲泫雅帶起的髒橘色到現在還很受韓妞歡迎。（圖／IG@ hyunah_aa）



【髒橘色】

想要走在潮流尖端的妹紙們，絕對不能錯過韓國這陣子以來大紅的「髒橘色」，而說到髒橘色的最佳代表女星，就是性感魅力十足、超火辣的「小野馬」泫雅。以金色與橙橘色調和的髒橘色，不但非常適合膚肌膚白皙的女孩，又具有難以忽視的存在感，直髮潮味十足，搭配羊毛捲髮則更有性感女人味。

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