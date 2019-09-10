2019滿版精品包一定要有！Burberry、Longchamp獻出Monogram第一次

Logo 近幾年真的是紅到天邊！尤其是滿版圖紋的Monogram更是成了包袋的時尚指標！這個在以前被視為炫富甚至有點土的元素，成了當今炙手可熱的話題，從Dior過去上架即秒殺的Oblique字樣，到Louis Vuitton媽媽口中的老花款，還有Fendi的FF字樣全數回歸！連Burberry和Longchamp也加入戰場！

Louis Vuitton







▲（圖／Louis Vuitton）

Louis Vuitton 可以算是萬年不敗的Monogram界翹楚，不管是最原本的復古的圖樣，還是今年春夏被放大燈照到的放大款，全都讓人難以招架！如果你是想購入一款經典耐看的Logo包，那Louis Vuitton真的很適合！

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Dior

▲（圖／Dior）

還記得當年 Dior Oblique 圖紋出來時，全系列品牌包款全部以該 Logo 滿版印花為主打，當年的粉紅色款式的包包更成為女孩心中的夢幻逸品，Dior 在 Maria Grazia Chiuri 接手後，Oblique 再次現身！品牌運用刺繡等精密的工藝呈現，讓 Dior 字樣變得更立體。

Fendi

▲（圖／Fendi）

說到 Logo 這場時尚戰役Fendi絕對功不可沒！除了讓FF Monogram圖樣大肆出現外，甚至在一個單品裡更大膽出現 2～3 種 Logo，近期品牌推出Roma Amor系列，以螢光色點綴再加上品牌FF字樣，讓整體呈現出復古經典且兼具當代的氣息。

Burberry和Longchamp獻出Monogram第一次

▲（圖／Burberry、Longchamp）

在Monogram話題炒到最高點的這個時刻！兩個後起之秀也加入戰場，那就是 Burberry 及Longchamp！這兩個品牌過去從未以品牌字樣為主調設計，這次兩者皆在全新的包款裡接加入了重新設計的Monogram創造出新經驗！

▲（圖／Burberry）

Burberry在Riccardo Tisc接手後，便創造不同以往的形象，叛逆、歌德甚至有點搖滾的形象全都成了 Burberry 的新靈魂，上任後以創辦人名字縮寫設計出的 BT Long字樣，除了是品牌首波形象的宣纏重點外，也成了本季包代的印花！在繁複的組合排列圖像下，讓包包在穩重的外型中保有年輕氣息，形象照更找來Gigi Hadid使出影子分身術，化身為 4個不同姿態來演繹包款。

▲（圖／Longchamp）

而過去只運用過品牌馬匹圖像設計過包款的 Longchamp，今年以粗體字型打造出 LGP 縮寫字樣，並用像俄羅斯方塊或樂高感的組合，繁複的使用在包款配件上，打造出街頭感十足的Monogram，讓我們過去只記得有點樸素的Longchamp有了新生命！形象照也找來新生代模特兒 Kendall Jenner 出鏡！



誰說 Logo 多就是俗氣？近年妳在挑選配件時請別再管簡約或是低調這件事，只要選對一個好的設計，這些明顯的品牌識別也能被運用得很時尚！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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