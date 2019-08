川普得意「我有德國血統」　梅克爾一聽秒挑眉還抽動嘴角：哼！

實習記者曾筠淇/綜合報導

今年的G7 (Group Of Seven)高峰會於法國西南部的比亞里茨(Biarritz)舉辦,美國總統川普與德國總理安格拉•多羅提亞•梅克爾(Angela Dorothea Kasner)在當天進行對談時,一聽到對方願意邀請他到德國柏林後,便興奮強調,「我身上流有德國的血」(I have German in my blood),然而此話一出,立刻獲得梅克爾「抖動眉毛、嘴角抽動」的反應。

據新聞週刊(Newsweek)、RT TV等外媒報導,川普與梅克爾在週一(26日)的G7高峰會中相談甚歡,和先前幾次會議相比,原先兩人不對盤的關係似乎不再冷冰。他在當天大力讚許,雖然梅克爾的政治生涯即將在2021年結束,但她真是個「才華洋溢的女人」。

▲「我身上流有德國血統」一話立刻讓梅克爾嘴角抽動。(圖/路透)

而後,梅克爾受到當地記者採訪「是否曾邀請川普至德國進行雙邊訪談」後,大方表示「以前就曾邀請過」。川普對於梅克爾的回答感到十分滿意,也很榮幸能受邀至柏林,因此開心表示,「我身上流有德國的血!」只是這句話才剛說出口,馬上就獲得了梅克爾的挑眉以及「哼」聲。

其實川普在過去就很常高談自己的歐洲血統,1980年代時,還宣稱自己的祖父來自瑞典,「而非德國」,這被懷疑是因為第二次世界大戰和大屠殺以後,他才想隱藏家族與德國的關係,並將自己的出身模糊化,然而,如今卻強調自己有德國血統,讓不少德國人非常反彈,並在Twitter上留下#TrumpNotWelcome的標籤。