載137名乘客！菲律賓渡輪「大火吞沒」至少2死　百人獲救

記者丁維瑀/綜合報導

《美聯社》(AP)報導,菲律賓海巡署28日表示,菲律賓南部一艘渡輪夜間遭大火吞沒,造成至少2死,另外有100多人獲救。海岸防衛隊發言人巴利洛(Armand Balilo)證實,16號輕型渡輪在達必丹市(Dapitan)附近海域起火後,搜救工作仍在繼續進行。

報導指出,目前還不清楚船上有多少乘客與工作人員。菲律賓當局表示,從一份清單可見,這艘645噸的渡輪載有137名乘客,其中包括28名小孩與嬰兒,但不清楚有多少工作人員。

巴利洛表示,一名1歲女嬰與60歲的男乘客死亡,另外至少102名乘客獲救。據了解,該艘渡輪27日離開中部宿霧省的桑坦德市(Santander),起火點很顯然是從機房來的。

由於頻繁的風暴、船隻保養不善、過度擁擠、安全法規執行不周等因素,菲律賓群島經常可見海上事故。回到1987年12月,菲律賓籍渡輪「多納帕茲號」(Dona Paz)與另一艘油船相撞後沉沒,造成至少4341人喪生,成為非戰爭時期最嚴重的海難事故之一。

