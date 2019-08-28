日本踢出白名單生效　南韓宣布「脫日自強計畫」投下5兆

▲南韓民眾在首爾一場集會高喊反日口號。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本今（28）日生效把南韓踢出「貿易白名單」，等同不再享有最高等級貿易優惠。南韓政府28日也公布「脫日自強計畫」，根據內容，政府將在半導體、顯示器等領域指定100種以上的關鍵材料，另外在2020到2022年要投入起碼5兆韓元（約台幣1288億元）預算，全力支持研發這些材料。

《韓聯社》報導，針對日本限貿措施，南韓政府今日公布「原材料、零組件、裝備領域研發扶持計畫」，旨在於相關科技產業指定100種以上的關鍵材料，並在2020到2022期間投下5兆韓元預算。

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南韓政府也提出凝聚產學研力量的方案，根據內容，將指定暫名為「國家研究室」（N-LAB）的研究機構，還有暫名為國家設施（N-Facility）的單位，藉此完成核心材料和零組件的指定試驗；此外，也替每種品類設立國家研究協商機制（N-TEAM），隨時掌握遇到的問題跟國內外方向。

▲日韓貿易爭端，掀起南韓的反日情緒。（圖／路透）



南韓科學技術資訊通訊部表示，國務總理李洛淵今天在應對日本出口管制措施的部長擴大會議期間，確認了上述的計畫。科技部強調，將藉由戰略投資、放寬管制、創新流程等方式，減少對外的依賴，把危機化為轉機。

為了避免日本知悉關鍵材料品項，南韓政府沒有公布具體內容。對於日本正式落實限貿政策，南韓則表示深感遺憾。

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