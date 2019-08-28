祕魯挖出227具孩童遺骸！史上最大規模肉體祭獻　年紀在4到14歲

實習記者羅明輝／綜合報導

祕魯考古學家在北部濱海觀光城鎮萬查科（Huanchaco）發現一座大型的奇穆王國（Chimu）古墳場，陸續挖出多達227具遺骸，全都是年齡介於4歲到14歲之間的孩童。專家推測，這些孩子應該是作為祭品被犧牲獻祭，以換取帝國的平安。

據《太陽報》報導，考古學家費倫（Feren Castillo）提到，這座古墳場是在去年發現的，同時它也是當地所找到、規模最大的兒童祭獻遺跡。這些年紀輕輕的孩子之所以長眠在此，是因為當時發生了聖嬰現象，暴雨潮濕的氣候令人們相當煎熬，認為是神靈發怒了，為了安撫神靈、表達對神靈的敬意，並阻止這樣氣候繼續持續，他們才會決定將孩子當作祭品犧牲。





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▲ 考古學家推測這227具兒童遺骸，應該是跟獻祭有關。（圖／翻攝Trujillo Locaso臉書）

費倫表示，「這些孩童的遺骸數量多到難以計算，不管怎麼挖都會挖到，可能一具才剛出土，就馬上又找到另外一具…」他也說明，孩子們的遺體全都是面向大海的方向，應該是被人所刻意擺放，有部分遺骸上還殘留著皮膚及頭髮，還有的戴著耳罩。

▲ 這些兒童遺體被刻意放置在面朝海洋的方向。（圖／翻攝自YouTube）

其實早在2018年6月，就已經首次有科學家在萬查科發現了多達56具的兒童遺骸，就連距離萬查科不遠的一座城鎮，也同樣在2018年4月發現了140具兒童遺骸及200具駱駝遺骸。

據了解，奇穆王國以精湛的陶器工藝和灌溉系統而聞名，黃金巔峰在西元1200年至1400年間，祕魯文明的中後期，後來在1475年遭印加帝國滅亡。