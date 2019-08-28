神準！從6個「唇膏形狀」看出你的個性　彎曲型充滿野心、三角型天生有魅力

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@guerlain

唇膏不僅能讓氣色看起來更好，現在居然還能觀察出自己的性格！透過不同的上妝習慣，唇膏會有不一樣的型狀，嬌蘭（Guerlain）就在官方 Instagram 中分享了6種代表不同個性的唇膏形狀，你是充滿野心的彎曲型，還是完美主義者的尖型呢？

Curved（單面彎曲型）

＃Ambitious野心

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單面彎曲型的唇膏，可以看出你是一位非常有野心、有抱負的人，內心十分堅強與執著，面對任何問題都能巧妙應對，唇膏正是你充滿魅力的秘密武器。

Hollow（凹陷型）

＃Dreamy夢想家

唇膏呈現凹陷型，代表你是一位富有夢想的人，對任何事情都充滿想法與好奇心，腦海中總是有許多有趣的小點子。

Rounded（圓弧型）

＃Reassuring使人安心

圓弧形的唇膏正如同你的個性，圓滑又隨和，讓每個人都喜歡與你相處，令人感到安心又舒服，在感情裡，你是一位忠實的伴侶。

Pointed（斜面尖型）

＃Perfectionist完美主義者

斜面尖型，保持唇膏的原貌，讓人感覺到你是一位完美主義者，總是注意身邊每個小細節，就像你上妝時，唇形總是畫的精緻又完美。

Flat（平坦型）

＃Confident自信

平坦型的唇膏，就像你做事很有原則，非常了解自己，並且知道自己想要什麼，不管發生什麼事情都無法打亂你的想法，而唇膏總是能增加你的自信。

PEAK（山峰型）

＃Seductress魅力

大家都知道，一座山的形成需要經過很長的時間，而山峰型也間接透露出你愛用唇膏的習慣。為了保持完美，三不五時補個唇膏是必須的，在大家眼裡你總是如此美麗又有魅力。

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