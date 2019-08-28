日客「最想再來」10都市排行　台北奪冠、高雄第8！日網讚翻：全球最先進

▲淡水彩虹橋美景。（圖／取自台北旅遊網）

記者林瑩真／編譯

日本旅行搜索引擎「KAYAK」日前舉行票選活動，讓日本旅客針對「想再次住宿的都市」進行排行，沒想到台灣大受歡迎，不僅台北奪下冠軍，高雄也拿下第8名的好排名。

綜合日媒報導，票選活動讓日本旅客以高評價的飯店作為評分標準，投出心目中最多高評價飯店的旅遊地點。其中，台北拿下第1名，高評價飯店比例高達88%；高雄則拿下第8名，比例為54%。

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▲高雄美濃湖。（圖／取自高雄旅遊網粉絲專頁）

網站介紹，台北是全世界最先進的高科技城市之一，同時富含歷史文化，更擁有眾多美食；至於高雄，則有古蹟、美術館、85摩天大樓、駁二藝術特區等，適合旅遊逛街。更不用提台灣人原本的熱情、親日態度，形成一個能讓日本人輕鬆造訪的旅遊地點。

完整排行榜：

1. 台灣台北 88%

2. 印度尼西亞峇里島 81%

3. 義大利羅馬 70%

4. 越南峴港 59%

5. 西班牙巴塞隆納 58%

6. 斯里蘭卡可倫坡 57%

7. 義大利米蘭 56%

8. 台灣高雄 54%

9. 柬埔寨暹粒 52%

10. 阿拉伯聯合大公國杜拜 51%