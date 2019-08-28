日客「最想再來」10都市排行 台北奪冠、高雄第8！日網讚翻：全球最先進
▲淡水彩虹橋美景。（圖／取自台北旅遊網）
記者林瑩真／編譯
日本旅行搜索引擎「KAYAK」日前舉行票選活動，讓日本旅客針對「想再次住宿的都市」進行排行，沒想到台灣大受歡迎，不僅台北奪下冠軍，高雄也拿下第8名的好排名。
綜合日媒報導，票選活動讓日本旅客以高評價的飯店作為評分標準，投出心目中最多高評價飯店的旅遊地點。其中，台北拿下第1名，高評價飯店比例高達88%；高雄則拿下第8名，比例為54%。
請繼續往下閱讀...
▲高雄美濃湖。（圖／取自高雄旅遊網粉絲專頁）
網站介紹，台北是全世界最先進的高科技城市之一，同時富含歷史文化，更擁有眾多美食；至於高雄，則有古蹟、美術館、85摩天大樓、駁二藝術特區等，適合旅遊逛街。更不用提台灣人原本的熱情、親日態度，形成一個能讓日本人輕鬆造訪的旅遊地點。
完整排行榜：
1. 台灣台北 88%
2. 印度尼西亞峇里島 81%
3. 義大利羅馬 70%
4. 越南峴港 59%
5. 西班牙巴塞隆納 58%
6. 斯里蘭卡可倫坡 57%
7. 義大利米蘭 56%
8. 台灣高雄 54%
9. 柬埔寨暹粒 52%
10. 阿拉伯聯合大公國杜拜 51%