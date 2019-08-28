比按喇叭還有用！他機車龍頭裝「10顆雞蛋」　專門蛋洗違規司機

▲男子刻意在機車龍頭裝蛋架，用來教訓危險駕駛的人。（圖／翻攝自YouTube／cattleNhay (aka Eggman)）

記者李振慧／綜合報導

葡萄牙一名機車騎士為了制止隨意變換車道等危險駕駛的行為，便在龍頭上擺滿10顆雞蛋和4顆番茄，只要看到不遵守交通規則的司機，就直接用雞蛋砸車向對方抗議。影片分享至網路後引來許多網友共鳴，獲得超過21萬觀看人次。

粉絲專頁Moto Clube Os Trinca Cereja 本月21日分享一段影片，影片中可看到，一名騎士在龍頭上加裝鐵架，上面擺了10顆雞蛋和4顆番茄，原本只是悠閒地騎在鄉間小路中，突然一輛汽車無視直行車優先權，突然從岔路中駛出，他若沒有及時注意到很容易就會發生車禍，氣得他拿起一顆雞蛋砸向對方。

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騎士一路騎在轎車後方時，由於怒火難消，沒多久又向對方砸了一顆番茄以及雞蛋。據了解，這支影片其實拍攝於7月26日，拍攝男子表示，由於他的機車比較老舊，剎車功能沒有以前靈敏，尤其是騎下坡路時，所以他特別建造「蛋架」，要給那些藐視交通規則的人一個教訓，超狂行為獲得許多網友大讚，「我的機車也需要」、「這是我看過最棒的主意」。