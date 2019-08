女主播笑非裔同事「你長得像黑猩猩」　引爆社群炸怒！她道歉了

▲休士頓為自己開的惡劣玩笑道歉。(圖/翻攝自YouTube)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州( Oklahoma)一名晨間女主播在節目尾聲的時候,開玩笑地對著她的非裔共同主持人說,他長得像州內動物園裡的一隻黑猩猩。此話一出立刻引爆當地社群洶湧的抨擊聲浪,甚至延燒全美。

根據CNN報導,CNN子公司KOCO-TV的晨間女主播休士頓(Alex Housden)一句黑猩猩「長得跟你有點像(kind of looks like you)」,為她惹來一身腥,也讓另一名主持人哈凱特(Jason Hackett)莫名中槍。她隔天立刻在節目上為自己「傷人的言論」道歉。

「我昨天說了一些不經大腦、不恰當的話,我傷了人」,她面露愁容地對著鏡頭說,「我希望你們知道,我明白我傷你們傷得很深。我很愛你(哈凱特),而且過去一年半的時間裡,你已經成了我的好朋友了,我絕對不會故意中傷你。我也愛我們這個社群,我想讓你們知道,我打從心底為我所說的話感到抱歉。我知道我錯了,對不起。」

▲哈凱特原諒了休士頓,並希望這次事件能提醒世人,「話可以傷人至深」。(圖/翻攝自YouTube)

休士頓並沒有點明她說的那個相當地獄的玩笑,但大家都知道她是為了此事道歉。哈凱特在節目上就原諒了她,「我很受傷,整個社群中很多人也因此被傷害」,「我們必須了解人們從哪裡來,他們的背景是什麼,還有什麼話可能傷害別人,一言一句都足以深深傷害一個人。」

哈凱特展現了他的大器,同時也希望在國家民粹言論四起的時候,這次事件能當作一響警鐘,為世人作一次機會教育。該節目播送的對象是奧克拉荷馬州的民眾,該州作為南方州之一,在不到150年前仍有嚴重的蓄奴問題,如今當地的非裔社群也相當龐大。作為一個白人主播,她一句玩笑話在當地能掀起的軒然大波可想而知。