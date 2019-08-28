她腹中長25公斤重「粉紅沙灘球」巨瘤　醫生雙手環抱超吃力

▲由於取出的腫瘤異常巨大，讓醫生拿得十分吃力。（圖／翻攝自Facebook／Городская клиническая больница 29 им НЭ Баумана）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名59歲婦人因為出現劇烈疼痛以及呼吸困難等問題，就醫發現她的腹部居然有一個巨大腫瘤，緊急接受手術切除，順利取出一顆約沙灘球大小、重達25公斤的巨瘤，驚人尺寸讓醫生必須使用雙臂，才能牢牢抱住並丟進垃圾桶中。

由阿魯丁醫生(Dmitry Aryutin)所領導的外科團隊表示，這名59歲婦人近來前往莫斯科市臨床醫院(Moscow City Clinical Hospital)接受治療，醫療團隊順利從患者腹中取出一個布滿血絲的巨大腫瘤，他在臉書貼文中提到，「這樣的案例其實不算獨特，我們外科醫生時常會遇到類似的大腫瘤，往往是因為患者忽視健康警訊、一再推遲所造成。」

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照片中可看到，醫療團隊從婦人體內順利取出一個重達25公斤的巨大腫瘤，要丟棄時，由於體積實在太巨大，醫生需要用雙臂牢牢緊抱，才能順利移動該物體，模樣看起來十分吃力。

阿魯丁表示，腫瘤若是持續長大，可能會壓迫到膀胱以及腎臟等其他器官導致不適，幸好患者手術後恢復情況良好。不過，女子的腫瘤還不是紀錄中最大的，美國康乃狄克州(Connecticut)一名醫生，去年曾替一名38歲女性患者取出重達60公斤的卵巢瘤。