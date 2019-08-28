「她」12歲時長出陰莖！　這個小鎮90個女童就有一個長大變男性

實習記者曾筠淇／綜合報導

位於中美洲多明尼加共和國西南部的小鎮薩利納斯（Salinas），有許多孩子因為患有「Guevedoces」，所以他們在12歲時，竟會從女孩轉變為男孩，最明顯的就是生殖器的差異。在當地，平均每90個女童中，就會有一人因為缺乏5-α-還原酶（5-alpha-reductase），進而導致在進入青春期後才長出陰莖。

據Pronews、BBC報導，，一位住在巴拉奧納省(Barahona Province)薩利納斯的約翰尼（Johnny）曾被稱為費利西塔（Felicita），因為他出生時並沒有睪丸、陰莖等男性特徵，所以從小就被當成女孩，還曾被迫穿上紅色小禮服到校。不過他在學校總是被嘲笑，因為「我從來不喜歡打扮成女生，我看到一群男生時，會停下來和他們一起玩球。」直到他進入青春期後，陰莖才生長、睪丸才從腹腔內下降。

卡洛斯（Carlos）也分享了自己的故事，他在7歲以前都被稱為卡拉（Carla）。他的母親透露，「她從5歲後，都會和男性朋友打架，她的胸膛和肌肉越漸發達，可以發現她將變成男生，但對我來說，不管是男是女都沒有區別，我同樣愛她。」

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約翰尼和卡洛斯的經歷都被記錄在BBC Two系列 《生命倒計時》（Countdown to Life）中，兩人都是因為患有「Guevedoces」，而這個詞被翻譯成「12歲時的陰莖」（penis at twelve）。紐約康乃爾（Cornell）醫學院的博士Julianne Imperato-McGinley指出，她在1970年代走進多明尼亞共和國的偏遠地區，也做了許多關於「Guevedoces」的研究，才找到事情的真相。

▲在薩利納斯，每90個女孩就有一個會在12歲時變成男孩。（圖／翻攝自Twitter／PulseGist247）

Julianne Imperato-McGinley解釋，女性會有2條X染色體，男性則是X、Y染色體各有一條，Y染色體會讓性腺成為睪丸，然後將睪丸激素送到結節並轉化成「二氫睪酮」，一旦少了「二氫睪酮」，結節就無法順利轉變為陰莖，反會變成陰蒂。患有「Guevedoces」的孩子正是因為缺乏了5-α-還原酶，才會無法順利產生「二氫睪酮」，所以即便他們擁有Y染色體，出生時的樣貌還是像個女孩。

這些孩子一直到進入了青春期，也就是大約12歲時，他們的體內才會分泌大量的睪酮素，讓性器官發育成陰莖，還給他們應有的男性面貌。因此，在薩利納斯這個小鎮裡，才會流傳著「女孩在12歲時會變成男孩」的故事。