批「美國優先」一派胡言　斯卡拉姆齊：川普是經濟的「啦啦隊員」

▲美國總統川普認同雙邊貿易談判。（圖／路透）

記者吳宛霖／綜合報導

華爾街金融家斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）日前表示，川普的「美國優先」戰略是前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）的「一派胡言」，可能會讓美國輸掉和中國的貿易戰，戰略主張不依靠任何國家，但歐盟在貿易議題上可能也有同樣的不滿，「如果不改變他的行為，那不僅僅是我，許多人將會考慮在2020年總統大選時尋找其他替代者。」

綜合媒體報導，斯卡拉姆齊2017年被任命為白宮通訊聯絡主任，在鬥走前白宮發言人肖恩•史派瑟（Sean Michael Spicer）後，不久又和幕僚長萊恩斯•蒲博思（Reince Priebus）起衝突，更用粗口罵他是一個「該死的精神分裂症患者」。之後川普應新科幕僚長凱利（John F. Kelly）要求，開除斯卡拉姆齊，讓他成為僅僅上任10天，任期最短的官員。

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斯卡拉姆齊表示，雙邊貿易談判是班農的一派胡言，但川普卻認同這項策略，意味著美國不會「屈從」於任何國家，在貿易議題上排斥將歐洲盟友納入考量，自己雖不知道太多戰爭，但要贏得戰爭，通常要有一系列盟友，可以幫助解決衝突，「為什麼川普不利用盟友的力量呢？」，如果他不改變行為，許多人將考慮在2020年總統大選時尋找其他替代者。

對於美國的潛在經濟衰退問題，斯卡拉姆齊表示，預計在明年總統選舉前不會有衰退，在未來3到5個季度美國的經濟仍會相當強勁，但因美中貿易戰局勢的急劇變化，使每個人都陷入僵局。他透露，如果川普只是坐在場邊，只作為經濟的「啦啦隊員」，並支持正在執行的政策，「那就不必談論經濟衰退。」

▲斯卡拉姆齊表示，川普的「美國優先」戰略是一派胡言。（圖／路透社）

斯卡拉姆齊指出，川普很有可能在2020年前和中國達成貿易協議，「我的預測是中國目前正在動搖他，他可能會為了贏得選舉而和中國達成協議」，雙邊貿易談判可能會對美國造成巨大的傷害，中國很可能正在享受川普「對北約、世界、美國和我們的盟友所做的一切。」

斯卡拉姆齊表示，將組成前內閣官員反對川普，促使共和黨推派其他參選人競逐2020大選，希望找到「可行的替代方案」，且正籌組有相同志向的團隊，預計在秋季公開。對此，川普則在Twitter表示，「在他（斯卡拉姆齊）11天任期內，我幾乎不認識他，無能的傻瓜，在電視上表現差勁，他是被罵的官員，他精神不正常，我們不希望他在白宮，而假新聞說得好像他是我兄弟一樣！」

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