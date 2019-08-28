京阿尼縱火案「全死者身分公開」　《涼宮春日》總作畫監督也罹難

▲京阿尼所有死者身分如今公開。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本動畫公司京都動畫（暱稱京阿尼）7月18日遭人縱火，造成35死的悲劇。日前警方在家屬同意下，公開其中10名死者身分，如今另外25人也全數公開，其中包括《涼宮春日的憂鬱》總作畫監督池田晶子，令粉絲們相當難過。

綜合日媒報導，京都警方7月24日其實就已經確認全部死者的身分，但顧慮家屬心情，因此決定要獲得家屬同意，以及等到所有葬禮都結束後，才公布所有死者身分，剩下25名死者包括8男、17女，大多數人介於21歲到49歲之間。

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京阿尼25名死者身分：

石田奈央美さん（49）

兼尾結実さん（22）

川口聖矢さん（27）

草野すみれさん（32）

佐藤綾さん（43）

松浦香奈さん（24）

村山ちとせさん（49）

森崎志保さん（27）

佐藤宏太さん（28）

武地美穂さん（25）

藤田貴久さん（27）

丸子達就（たつなり）さん（31）

時盛友樺（ともか）さん（22）

石田敦志さん（31）

岩崎菜美さん（31）

大當乃里衣（おおとうのりえ）さん（26）

鈴木沙奈さん（30）

高橋博行さん（48）

寺脇（池田）晶子（しょうこ）さん（44）＝

松本康二朗さん（25）

宮地篤史さん（32）

大野萌（めぐむ）さん（21）

西川麻衣子さん（29）

明見裕子（みょうけんゆうこ）さん（29）

渡辺紗也加さん（27）

其中，池田晶子曾擔任人氣動漫《涼宮春日的憂鬱》的總作畫監督及監督《吹響吧！上低音號》意外發生前才剛繪製好《吹響吧！上低音號》的續篇第3話「久美子3年生篇」的插圖；高橋博行則是《吹響吧！上低音號》的樂器設定、樂器作畫監督。