印尼首都東遷躲下陷！盤點「5大淹沒」高風險地點　北京唯一非靠海城市

▲雅加達北部地區，2050年會有95%地區被淹沒。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

印尼雅加達是全球地層下陷最嚴重的城市之一，因此印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前正式宣布未來將遷都至婆羅洲（Borneo）東加里曼丹省（East Kalimantan），預計耗資466兆印尼盾（約330億美元）。不過，全球不是只有雅加達深陷「淹沒」危機，CNN整理出其它5個，同樣身陷沉沒風險的城市。

首先是美國德州休士頓（Houston），這座城市近幾十年來正持續下沉，主因和雅加達一樣是「超抽地下水」，根據美國地質調查局（USGS）數據指出，休士頓的哈里斯縣（Harris County）從1920年以來，已經下沉約3公尺，且以每年5公分的速度持續下沉。儘管當地已經限制抽取地下水，但成效仍有限。

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▲非沿海的北京也是下沉災區之一。（圖／記者曾俊豪攝）



另外，位在路易斯安那州的紐奧良（New Orleans）在1930年時，約有1/3的土地在海平面下，結果在2005年卡崔娜颶風（Katrina）來襲後，在海平面下的土地增加至一半，讓位在海岸鬆軟土地上的紐奧良，正以每年近1公分的速度下沉。美國東岸大城華盛頓（Washington）的下沉原因較特殊，是由於前冰河時期的冰蓋逐漸融化，原本被抬升的陸地逐漸下沉導致。

儘管中國大陸北京並非沿海城市，但根據調查，北京部分地區每年下沉多達10公分，主因是過度仰賴地下水源，造成地下水枯竭，土地才會逐年下降。而非州第一大城、位在奈及利亞的拉哥斯（Lagos），其地理位置容易發生洪水，加上該市本來地勢就低，海平面逐年上升後，也嚴重威脅該地，可能會對居民產生「毀滅性的影響」。

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