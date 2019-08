27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

▲德蘿莎的愛貓「天使」亂踩手機螢幕,傳出裸照。(圖/翻攝自IG「serennadee」)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國德比(Derby)的模特兒德蘿莎(Serrena Derosa)想要買車,用臉書私訊賣家詢問詳情,卻不小心發出H奶的性感裸照給對方。她說,5個月大的愛貓天使(Angel)調皮亂踩已經解鎖的手機螢幕,不知道怎麼選取了3張圖片,還成功發送出去。

Serenna Dee(@serennadee)分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 24 日 下午 2:39 張貼

請繼續往下閱讀...

德蘿莎看上一台2008年的奧迪A3, 私訊對方詢問「請問還有存貨嗎?」,下次檢查手機時,才驚覺已經發送出3張照片,其中一張是佝僂症患者,另外2張分別是她的裸照以及剛做完隆乳手術的圖片。

德羅莎向《每日郵報》表示,當下非常不知所措,著急想要刪除照片,可是系統卻說「只會在這支手機上移除」,「我心想,『我的老天,我現在好想死,太糟糕了!』」她向賣家頻頻道歉,但是對方只是默默地已讀。

Serenna Dee(@serennadee)分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 14 日 上午 7:12 張貼

德羅莎說,當時傳完訊息就把手機丟在床上,下樓去泡熱茶,再次回到房間,發現螢幕竟然翻面了,而天使則一臉無辜地躺在旁邊,「我一定沒有把螢幕鎖起來,天使顯然坐到手機上,不知道怎麼辦到的,隨機選上這些照片。」

Woman blames her cat for accidentally sending topless photos to car seller on Facebook.https://t.co/Jhb8qCTQCO pic.twitter.com/nYXwF9Qynw

德蘿莎表示,最近想要買車,透過臉書私訊30多個賣家,好不容易看上這一台售價2100英鎊(約為新台幣8萬)的奧迪,沒想到會發生這種事。她說,由於對方已讀不回,只好再次尋找喜歡的車子,「我的朋友覺得超級好笑,還糗我說,是不是可以用私密照談到好價錢。」

Glamour model accidentally sends a picture of her bare breasts to a car seller on Facebook https://t.co/vY1Zt5vTSX

德羅莎解釋,佝僂症照片是和友人聊天時提到的,隆乳手術的照片則是要回傳給醫師,確保術後感染的情況穩定,沒有擴散。她坦言,現在非常害怕使用臉書,也放棄購買奧迪,「我學到教訓了,未來不會讓天使獨自待在手機旁邊,而且絕對會記得鎖上手機。」