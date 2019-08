川普想解除「全美最大森林」伐木禁令　阿拉斯加議員舉雙手贊成

▲川普希望解除通加斯國家森林的伐木禁令。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國總統川普(Donald Trump)不愛環保議題人盡皆知,如今更傳出他將腦筋動到全美最大的國家森林,希望解除該地的砍伐限制。知情人士向《華盛頓郵報》透露,川普已經在本月初,要求農業部長盡快解除通加斯國家森林的《無道路保育法》,讓採礦與伐木業者可以重新進入該地。

《華盛頓郵報》得到3名消息人士的說法指出,川普在本月初要求農業部長帕度(Sonny Perdue)想辦法解除通加斯國家森林(Tongass National Forest)的伐木限制,意即推翻前總統柯林頓(Bill Clinton)所立下的《無道路保育法》(Roadless Area Conservation Rule)。根據該法規定,禁止在國家森林內的無路地區,進行道路建設與木材砍伐。若是撤銷此法,可能會影響這座位在阿拉斯加、占地6萬9000平方公里的溫帶森林。

▲通加斯國家森林是全美最大的溫帶森林。(圖/達志影像/美聯社)



據報導指出,川普是在6月底與阿拉斯加州長鄧萊維(Mike Dunleavy)談話後做出此決定。當時鄧萊維曾在會面結束後告訴媒體,「總統相信阿拉斯加擁有各種機會,他盡可能地幫助我們的採礦與伐木問題。」目前農業部尚未對此做出回應。

阿拉斯加參議員穆爾科斯基(Lisa Murkowski)則發出聲明,表示希望讓通加斯國家森林排除在《無道路保育法》之外,「這項法律損害了我們發展經濟的能力,阿拉斯加的伐木業正在萎縮,最驚人的是,這些為在全國最大森林內的木工廠,卻得時常擔心木材供應不足。」

