川普想解除「全美最大森林」伐木禁令　阿拉斯加議員舉雙手贊成

▲川普希望解除通加斯國家森林的伐木禁令。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普（Donald Trump）不愛環保議題人盡皆知，如今更傳出他將腦筋動到全美最大的國家森林，希望解除該地的砍伐限制。知情人士向《華盛頓郵報》透露，川普已經在本月初，要求農業部長盡快解除通加斯國家森林的《無道路保育法》，讓採礦與伐木業者可以重新進入該地。

《華盛頓郵報》得到3名消息人士的說法指出，川普在本月初要求農業部長帕度（Sonny Perdue）想辦法解除通加斯國家森林（Tongass National Forest）的伐木限制，意即推翻前總統柯林頓（Bill Clinton）所立下的《無道路保育法》（Roadless Area Conservation Rule）。根據該法規定，禁止在國家森林內的無路地區，進行道路建設與木材砍伐。若是撤銷此法，可能會影響這座位在阿拉斯加、占地6萬9000平方公里的溫帶森林。

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▲通加斯國家森林是全美最大的溫帶森林。（圖／達志影像／美聯社）



據報導指出，川普是在6月底與阿拉斯加州長鄧萊維（Mike Dunleavy）談話後做出此決定。當時鄧萊維曾在會面結束後告訴媒體，「總統相信阿拉斯加擁有各種機會，他盡可能地幫助我們的採礦與伐木問題。」目前農業部尚未對此做出回應。

阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）則發出聲明，表示希望讓通加斯國家森林排除在《無道路保育法》之外，「這項法律損害了我們發展經濟的能力，阿拉斯加的伐木業正在萎縮，最驚人的是，這些為在全國最大森林內的木工廠，卻得時常擔心木材供應不足。」

Politicians have tussled for years over the fate of the Tongass, a massive stretch of southeastern Alaska replete with old-growth spruce, hemlock and cedar, rivers running with salmon, and dramatic fjords. https://t.co/UCds2I4kV3