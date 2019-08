友誤觸警報器　黑人屋主「只穿內褲」遭上銬強制離家：我做錯什麼

▲奧伊尼恩隨後被上銬。(圖/翻攝自推特/Mellow Muslim)



美國北卡羅來納州非裔男子奧伊尼恩(Kazeem Oyeneyin)的朋友本月不小心誤觸防盜警報器,然而,警察到場後居然逮捕身為屋主的奧伊尼恩,他滿頭問號表示,「我做錯什麼了?」羅里(Raleigh)警方26日則說明當初的動機,聲稱幾項線索讓人以為真的發生竊盜事件。

CNN報導,本月17日的監視器畫面可見,奧伊尼恩在家告訴警方,他沒有做錯任何事。回到當天,他的朋友不小心觸發防盜警報器,就跟平常一樣,他下樓輸入密碼關閉機器,接著走上樓睡覺,幾分鐘後,他卻被羅里警察上銬,他只有穿著睡衣就得出門,警方開始搜查他的住處。

事實上,奧伊尼恩曾有過誤觸警報器的經驗,警方會來到他家,要求出示身分證明後就會離開。監視器畫面顯示,到場的警方先打開沒有上鎖的前門並大喊,「如果你在裡面,讓別人知道。」

When Kazeem Oyeneyin's friend accidentally set off his burglar alarm, the man went downstairs, turned it off, and went back upstairs to sleep. Minutes later, Raleigh police showed up, handcuffed him and took him outside in his underwear. https://t.co/p2B29j9IPf

奧伊尼恩先在樓上回應,警方要他舉起手並下樓,由於他一開始並不清楚到底是誰,便攜帶合法擁有的槍枝保護自己,他也宣告自己有槍。警察要他放下武器,奧伊尼恩立刻遵守。

警方要求奧伊尼恩走出家門,但他只穿了內褲,不願離家。警察則繼續怒斥,「轉身,把你的手放在背後。」此時男屋主明顯感到憤怒,「為了什麼要這樣做?」

雙方開始陷入緊張氛圍,警方命令這位屋主跪下,雙手放在背後並轉身。奧伊尼恩確實跪著,不過他拒絕背對警察,他擔心警方會朝他開槍,「我夠受警察拿槍指著我,我以前也經歷過。」

警方最後進入奧伊尼恩的住處並讓他上銬,同時繼續詢問屋主,是否真的住在這裡,有無身分證明。奧伊尼恩事後受訪時表示,在白人擁有優勢的社區中,這只是黑人被當成罪犯的一個例子。

羅里警方聲明指出,接獲防盜警報器的通知後,警察在幾分鐘內趕到現場,發現前門半開著,雖然這位居民說他住在裡面,但在其他人員抵達前,無法確認說法的真實性,也無法檢查屋內有沒有其他人。

據了解,奧伊尼恩被扣留7分鐘,警方則還在調查這起事件。奧伊尼恩感嘆,這對他來說是種汙辱,由於現在他有了孩子,是時候為自己發聲,「這種事情持續太久了,必須停止。」