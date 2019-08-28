助消化藥被生髮藥汙染…西班牙16孩童「臉上手腳全是毛」

▲患上多毛症（俗稱狼人綜合症）的小孩。（示意圖，攝於1996年，與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙至少16名孩童因為服用受到汙染的助消化藥物，出現了多毛症「即俗稱狼人綜合症（Werewolf Syndrome）」，臉上生出大量毛髮，頓時變成了「毛小孩」。經當局徹查後已經暫停出售該藥品的藥廠，而不幸中的大幸，孩童們停藥之後症狀也逐漸消退。

根據英國《每日郵報》報導，這16名孩童服用了「Omeprazole」（奧美拉唑，口服胃腸製劑，可用於治療胃食道逆流、胃及十二指腸潰瘍等）。該藥品本身成分沒有問題，卻受到了Minoxidil（米諾地爾，生髮水成分，可以減低或停止掉髮，並促進毛髮再生）污染。

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西班牙藥品和健康產品局已經下令，製藥公司Farma-QuímicaSurSL的產品自7月11日起停止流通。當局自7月接獲家長們通報後，已經下令將第一批奧美拉唑下架，日前也將這間位於馬拉加（Malaga）的製藥公司吊銷牌照。

西班牙官員估計，有超過50批的奧美拉唑受到影響，而汙染來源可能是藥廠位於印度的供應商。不過當局表示，受汙染的奧美拉唑屬於兒童配方，成人配方則沒有問題，大人不必擔心吃了會出現「狼人綜合症」。當局也建議，若其他孩童父母已經買了配方奶粉，建議向當地藥局尋求協助確認成分。