北韓一直試射…美國點頭售日「1034億元反彈道飛彈」

▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

自從川金會破局後，敵意升高的北韓在過去一個月內試射了7次新型彈道飛彈，加上南韓與日本的《軍情協定》破局後，使得東亞局勢更加動盪。美國當地時間27日，華府同意賣給日本總額33億美元（約新台幣1034億元）的反彈道飛彈。

綜合外電報導，五角大廈同意日本購買雷神公司（Raytheon）製造的SM-3 Block IIA型飛彈共73枚。該型飛彈適用於美軍神盾系統（Aegis Ballistic Missile Defense System）的艦載反彈道飛彈，可攔截來襲的彈道飛彈。

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美國與南韓每年的聯合軍演都會引起北韓反彈，已經算是慣例，不過近2年北韓頻頻試射的新型飛彈顯示，北韓已有能力發射中程和長程彈道飛彈，而這些飛彈若裝上核彈頭，即使是擺在軍火庫裡，也會讓射程範圍內的美國和日本備感威脅。北韓在8月7度試射的短程彈道飛彈中，至少一次試射證明了射程夠遠，能夠打擊日本本土。

針對北韓24日試射的2枚彈道飛彈，日本防衛大臣岩屋毅（いわや たけし）27日即表示，此次很可能是新型短程彈道飛彈，高度低於一般彈道飛彈，「可能想提高攻擊的準確度，也有突破飛彈防禦網的企圖。」他也再次強調，日本會強化飛彈防禦體制，以因應所有來自空中的威脅。