美國獨居媽從地表消失！　女兒3天後驚「在化糞池裡找到她」

▲消防隊花了半個小時營救該名婦女。（圖／翻攝自臉書「Estacada Rural Fire District No. 69」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧勒岡州埃斯塔卡達（Estacada，Oregon）一名婦女，日前不小心跌落住家附近的一處化糞池，被困在汙臭的泥水中長達3天，直到女兒前來探視的時候才發現，最終通報消防員獲救。

根據《紐約郵報》（The NewYork Post）報導，這名倒楣的女子不想公開自己的身分，她長年獨居在鄉下，一天突然從地表消失，和鄰居及家人失聯。直到擔心的女兒開車前來找她，才發現原來自己的媽媽掉了化糞池裡了。

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▲婦女被直升機載往當地醫院檢查。（圖／翻攝自臉書「Estacada Rural Fire District No. 69」）

負責將婦女從化糞池營救出來的消防隊長安德森（Richard Anderson）指出，他們看見婦女時，她整個人躺在3英呎（近1公尺）深的化糞池裡，神智算是相當清醒。消防隊員花了半小時營救出婦女，「她夠清醒，還能抓住扶手坐直起來，讓其他人用背帶繫住她腋下及背部，把她拉上來。」

該名婦女無明顯外傷，但仍被以直升機送去當地醫院做檢查。而根據現場停著一輛拖拉機，和一個剛被鑿開要和化糞池連通的洞，消防隊研判她是在工作中不慎摔進池裡的。不過這件事真的太離奇，安德森也不禁表示「我沒有辦法想像在我的職業生涯中還會再碰上一次這種事情」。